Будет ли восстановлен газон, в мэрии оперативно уточнить не смогли Фото: URA.RU

Крупнейшая строительная компания Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — перекопала тротуар в самом центре города, возле резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Чтобы не топтать пыль, горожанам приходится обходить площадку по газону. Как результат — трава исчезла за несколько дней. И будет ли высажена бизнесменами после ремонта, неизвестно.

«Атомстройкомплекс» ремонтирует тротуар на проспекте Ленина (от дома Севастьянова до ул. Толмачева) в рамках контракта с мэрией на 207,5 миллиона рублей (в лот включены еще несколько объектов). По контракту работы (их проводят дочерние фирмы «Атома») должны завершиться к 1 сентября. Начало было намечено на 8 августа (демонтаж старой плитки, впрочем, произвели сильно заранее). Признаков ускорения нет: в выходные читатели не видели рабочих на разбитой площадке.

В выходные рабочих на участке не было Фото: URA.RU

Все это идет вразрез публичной позиции «Атома», продвигающего развитие общественных пространств — каким его видят в самой компании. В 2019 году сын владельца «Атомстройкомплекса» Валерия Ананьева Виктор участвовал в несанкционированных протестах против строительства храма в сквере у драмтеатра (тогда ходили слухи, что «Атом» может финансировать активистов). А с 2020-го «Атомстройкомплекс» проводит фестиваль паблик-арта «ЧО». Узнать у самой компании, в чем природа такого расхождения, будут ли завершены работы раньше срока и восстановят ли газон у дома Севастьянова, на момент публикации не удалось: в пресс-службе не ответили на вопросы корреспондента.

То, как ведутся работы, руководство города пока устраивает. «Команды ускориться глава [города Алексей Орлов] подрядчику пока не давал», — поделился собеседник URA.RU в администрации. На совещаниях вопрос еще так же не обсуждался.

«Качество работ будет оценено по факту их завершения. Действительно, очень много тротуаров ремонтируется (самый заметный из параллельных ремонтов — в Историческом сквере — прим. URA.RU), и мы понимаем, что люди этим недовольны. Учитывая, что ремонтный сезон очень короткий, рабочие вынуждены как можно быстрее проводить ремонты, чтобы успевать в установленные муниципальными контрактами сроки. Поэтому извиняемся и просим потерпеть», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Утром 9-го рабочие начали укладывать новую плитку Фото: URA.RU

Газон возле дома Севастьянова уничтожен Фото: URA.RU

Так сейчас выглядит территория у сквера Попова Фото: URA.RU

Фото: URA.RU