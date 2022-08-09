В России не планируется возвращать ограничения из-за коронавируса

09 августа 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

В России не планируется возвращать ограничительные меры из-за COVID-19 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России не планируется возвращать ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма „Омикрон“, возобновление ограничительных мер не требуется», — уточняется в ведомстве. Всего по итогам 31 недели с начала 2022 года в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. В Роспотребнадзоре, тем не менее, рекомендуют людям старшего возраста соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей. Ранее в Кремле отреагировали на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что если динамика будет негативной, он [президент] может вынести этот вопрос на одно из совещаний с правительством.

В России не планируется возвращать ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма „Омикрон“, возобновление ограничительных мер не требуется», — уточняется в ведомстве. Всего по итогам 31 недели с начала 2022 года в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. В Роспотребнадзоре, тем не менее, рекомендуют людям старшего возраста соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей. Ранее в Кремле отреагировали на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что если динамика будет негативной, он [президент] может вынести этот вопрос на одно из совещаний с правительством.