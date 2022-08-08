Курганский губернатор изменил позиции в федеральном рейтинге

09 августа 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков занял 58-е место в федеральном рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 58-е место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях. За неделю его позиция изменилась на одну строчку. Ранее он находился на 59-й позиции. Данные опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях с 1 по 7 августа. Средние позиции: 58. Вадим Шумков», — указано в рейтинге АПЭК. Эксперты оценивают личные аккаунты глав регионов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram. Анализируют лайки, комментарии, репосты и число постов. Учитывают разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории. За все этого руководители получают баллы. За прошлую неделю Шумков получил 9,20 баллов. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать итоги опубликованного рейтинга. На момент публикации ответ не поступил. Ране URA.RU писало, что в середине июля Шумков провалился в федеральном рейтинге. Тогда он за неделю опустился с 22 на 47 позицию в рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 58-е место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях. За неделю его позиция изменилась на одну строчку. Ранее он находился на 59-й позиции. Данные опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях с 1 по 7 августа. Средние позиции: 58. Вадим Шумков», — указано в рейтинге АПЭК. Эксперты оценивают личные аккаунты глав регионов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram. Анализируют лайки, комментарии, репосты и число постов. Учитывают разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории. За все этого руководители получают баллы. За прошлую неделю Шумков получил 9,20 баллов. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать итоги опубликованного рейтинга. На момент публикации ответ не поступил. Ране URA.RU писало, что в середине июля Шумков провалился в федеральном рейтинге. Тогда он за неделю опустился с 22 на 47 позицию в рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях.