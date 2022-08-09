Суд Чечни наказал свердловчанина за купальник со «Смешариками». Скрин

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Летний лагерь
Суд Чечни взыскал 80 тысяч рублей с предпринимателя из Краснотурьинска, который продавал купальники со «Смешариками» Фото:

В конце июля арбитражный суд Чеченской республики взыскал с предпринимателя из Краснотурьинска (Свердловская область) 80 тысяч рублей за нарушение исключительных имущественных прав. Бизнесмен торговал купальниками, на которых нарисованы герои популярного детского мультфильма — «Смешарики». Постановление суда опубликовано на официальном сайте.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Инонова Джумахмада в пользу ООО „Мармелад Медиа“ (общество из Санкт-Петербурга, которому принадлежат авторские права, — прим.ред) по 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки: „Ежик“, „Крош“, „Нюша“, „Бараш“, „Копатыч“, „Кар-Карыч“, „Совунья“, „Лосяш“. Контрафактный товар уничтожить после вступления в законную силу настоящего решения», — сказано в документе.

Выдержка из решения Чеченского суда

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Перми попала под суд за продажу товара с изображением «Смешарика». За нарушение авторских прав ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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В конце июля арбитражный суд Чеченской республики взыскал с предпринимателя из Краснотурьинска (Свердловская область) 80 тысяч рублей за нарушение исключительных имущественных прав. Бизнесмен торговал купальниками, на которых нарисованы герои популярного детского мультфильма — «Смешарики». Постановление суда опубликовано на официальном сайте. «Взыскать с индивидуального предпринимателя Инонова Джумахмада в пользу ООО „Мармелад Медиа“ (общество из Санкт-Петербурга, которому принадлежат авторские права, — прим.ред) по 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки: „Ежик“, „Крош“, „Нюша“, „Бараш“, „Копатыч“, „Кар-Карыч“, „Совунья“, „Лосяш“. Контрафактный товар уничтожить после вступления в законную силу настоящего решения», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Перми попала под суд за продажу товара с изображением «Смешарика». За нарушение авторских прав ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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