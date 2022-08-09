Суд Чечни взыскал 80 тысяч рублей с предпринимателя из Краснотурьинска, который продавал купальники со «Смешариками» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце июля арбитражный суд Чеченской республики взыскал с предпринимателя из Краснотурьинска (Свердловская область) 80 тысяч рублей за нарушение исключительных имущественных прав. Бизнесмен торговал купальниками, на которых нарисованы герои популярного детского мультфильма — «Смешарики». Постановление суда опубликовано на официальном сайте.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Инонова Джумахмада в пользу ООО „Мармелад Медиа“ (общество из Санкт-Петербурга, которому принадлежат авторские права, — прим.ред) по 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки: „Ежик“, „Крош“, „Нюша“, „Бараш“, „Копатыч“, „Кар-Карыч“, „Совунья“, „Лосяш“. Контрафактный товар уничтожить после вступления в законную силу настоящего решения», — сказано в документе.

Выдержка из решения Чеченского суда Скрин: официальный сайт арбитражного суда Чеченской Республики

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Перми попала под суд за продажу товара с изображением «Смешарика». За нарушение авторских прав ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.