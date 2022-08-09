Пермяк предлагает поймать хариуса за 25 тысяч

Житель Пермского края предлагает организовать и провести рыбалку на хариуса в северных районах региона. За свои услуги предприниматель просит по 25 тысяч рублей с человека. Объявление об услуге опубликовано на портале «Авито».
«Рыбалка в труднодоступных районах севера Пермского края на хариуса. Стоимость — 25 тыс. рублей за услугу», — пишет автор объявления.
Предприниматель предупреждает, что не берет с собой больше 4 человек. Жить рыбакам предстоит в жилом кузове грузовика, в котором они и будут переезжать. В авто также имеется холодильник вместимостью 40 литров. Как рассказал сам автор объявления Сергей, длительность пребывания на выезде клиент определяет сам.
Хариус — род рыб семейства лососевых. Особи этого вида обитают в основном в горных реках с чистой и холодной водой.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»