Тонны пермской колбасы отправили за границу

Свыше 107 тонн колбасных изделий, изготовленных в Пермском крае, экспортировано в Казахстан. О контроле перед отправкой продукции сообщается на сайте Россельхознадзора.
«Специалисты Россельхознадзора проконтролировали отправление 10,3 тонн колбасных изделий в Казахстан. Автотранспорт, оборудованный холодильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара», — говорится на сайте ведомства.
Всего с начала года в Казахстан отправлено более 107 тонн колбасных изделий. Вся продукция перед отправлением проходит необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.
Ранее URA.RU сообщало о пермском мармеладе, производитель которого наладил новые каналы поставок. Теперь пермский мармелад можно купить в Китае и ОАЭ.
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