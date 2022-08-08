08 августа 2022

Тонны пермской колбасы отправили за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, колбаса, ветчина, колбасные изделия
Из Пермского края экспортирована крупная партия колбасных изделий Фото:

Свыше 107 тонн колбасных изделий, изготовленных в Пермском крае, экспортировано в Казахстан. О контроле перед отправкой продукции сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Специалисты Россельхознадзора проконтролировали отправление 10,3 тонн колбасных изделий в Казахстан. Автотранспорт, оборудованный холодильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара», — говорится на сайте ведомства.

Всего с начала года в Казахстан отправлено более 107 тонн колбасных изделий. Вся продукция перед отправлением проходит необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.

Ранее URA.RU сообщало о пермском мармеладе, производитель которого наладил новые каналы поставок. Теперь пермский мармелад можно купить в Китае и ОАЭ.

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Свыше 107 тонн колбасных изделий, изготовленных в Пермском крае, экспортировано в Казахстан. О контроле перед отправкой продукции сообщается на сайте Россельхознадзора. «Специалисты Россельхознадзора проконтролировали отправление 10,3 тонн колбасных изделий в Казахстан. Автотранспорт, оборудованный холодильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара», — говорится на сайте ведомства. Всего с начала года в Казахстан отправлено более 107 тонн колбасных изделий. Вся продукция перед отправлением проходит необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Ранее URA.RU сообщало о пермском мармеладе, производитель которого наладил новые каналы поставок. Теперь пермский мармелад можно купить в Китае и ОАЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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