Пермский мармелад выходит на рынок Китая и ОАЭ

Мармелад производят из натуральных цельных ягод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские сладости под маркой «Лаврушин» уже в сентябре отправятся в магазины Китая и Арабских Эмиратов. Об этом сообщила владелица компания Наталья Барон на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Кондитерские изделия Лаврушин мы производим из натурального сырья — цельных ягод, что крайне сложно. Это драже „грохотушки“ и мармелад из лесных ягод, фруктов, шишек и специй. Во время пандемии, мы на свой страх и риск построили три новых помещения для производства. И когда все затихло, оказалось, что риск был оправдан, мы вышли с новым продуктом», — рассказывает Наталья Барон. Фирма начала сотрудничать с Центром поддержки экспорта Пермского края, которые помогли с регистрацией торговой марки и выходом на зарубежные рынки.

Так, был подписан первый экспортный контракт — с Китаем. Первая партия сладостей отправится туда уже в сентябре 2022 года. Позже пермские мармеладки появятся и на рынках Ближнего Востока.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала года из Пермского края на экспорт отправлено более 64 тонн мороженого. Холодное лакомство уехало в Китай, Беларусь и Казахстан.