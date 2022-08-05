Штырков и Насрудинов будут драться в Екатеринбурге на RCC 12

26 августа в Екатьеринбурге пройдет бой российских тяжеловесов Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова Фото: пресс-служба RCC

Российские тяжеловесы Иван Штырков и Насрудин Насрудинов 26 августа проведут бой в Екатеринбурге на Russian Cagefighting Championship (RCC) 12. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоушена.

«История противостояния началась еще в октябре 2020 года, но встреча так и не состоялась: Иван подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым, Насрудин получил предложение от UFC. Штырков продолжает набирать ход в RCC после возвращения из Absolute Championship Akhmat (ACA). В мае его бой против Колобегова возглавил номерной турнир, после он успел успешно дебютировать в боксе, и теперь его ждет очень серьезный вызов», — сообщили в RCC.

В RCC отметили, что Насрудин сделал шикарную карьеру в ACA, почти дошел до титула, но получил место в шоу Даны Уайта, где, к сожалению для себя, проиграл. Впрочем, пока это единственное поражение в карьере бойца.

«Что касается Ивана, то он за последние два года стал совсем другим бойцом. После боя с Лысым Хищником он вышел на серию из трех побед, две из которых он забрал досрочно. В рейтинге лучших полутяжеловесов мира по версии FightMatrix Штырков обходит соперника на 27 позиций, однако Tapology ставит выше именно Насрудинова», — добавили в RCC.

Ранее URA.RU сообщало, что российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, известный по выступлениям в международных турнирах Bellator MMA, проведет в Екатеринбурге поединок с сербом Александром Иличем. Бой запланирован на 26 августа.