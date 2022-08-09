Пермяк утопил иностранку на глазах у прохожих

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства уроженки Молдовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель города Чайковский Пермского края подозревается в убийстве бездомной. Преступление мужчина совершил на глазах у прохожих недалеко от Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Жертвой пермяка стала 32-летняя уроженка Молдовы.

«Валентина Ж., уроженка Молдовы, по предварительной информации, была бездомной. Ночь перед происшествием она провела в палатке прямо на берегу реки Монастырка. Возле моста у дома №1 на набережной реки очевидцы заметили, как парень среднего возраста в синих футболке и шортах и с серым рюкзаком утопил человека, а после скрылся в сторону от метро, идя вдоль кладбища», — пишет портал 78.ru со ссылкой на собственные источники. Следователи уже изъяли улики с места преступления, сейчас они направлены на экспертизу.

Спустя двадцать минут после произошедшего полиция задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний Илья Ф из Чайковского. Журналистам портала удалось пообщаться с сестрой и отцом подозреваемого, которые признались, что у его сына с детства отсутствовало чувство эмпатии, он проявлял агрессию к родным.

«С самого детства и меня, и папу бил. Кошку пытал и выкинул из окна, когда мы сказали, что вызовем полицию. Ему нравится причинять боль. Просто нравится», — рассказала сестра молодого пермяка. Отец задержанного заявил, что Илья Ф страдал психическим расстройством. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, расследование уголовного дела продолжается.