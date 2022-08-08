Власти ЯНАО рассказали, когда решат важную для водителей проблему

09 августа 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Езда по улицам Салехарда станет безопаснее Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Салехарде власти приняли решение изменить дату включения уличного освещения из-за жалоб горожан. Дата включения освещения назначена на 11 августа, сообщили URA.RU в мэрии. «Уличное освещение в Салехарде состоит из 156 линий протяженностью 115 км, регулируется интеллектуальной системой, которая настраивает запуск программы с учетом продолжительности светового дня. Исходя из этого специалисты планируют запуск системы уличного освещения 11 августа.<…> График изменили, с учетом обращений жителей и фактической ситуации», — сообщили в администрации. Отмечается, что изначально по плану запуск освещения стоял на 15 августа. Как сообщает корреспондент URA.RU из Салехарда, в городе сейчас темнеет уже ближе к 12 часам ночи. «Несмотря на то, что световой день по-прежнему остается длинным — рассветает приблизительно к 3 часам ночи, ездить в полном мраке в эти несколько часов за рулем даже при небольшой скорость страшно и небезопасно», — сообщил журналист. Ранее сообщалось, что в ЯНАО власти обновят уличное освещение. Изменения затронут почти все муниципалитеты округа.

В Салехарде власти приняли решение изменить дату включения уличного освещения из-за жалоб горожан. Дата включения освещения назначена на 11 августа, сообщили URA.RU в мэрии. «Уличное освещение в Салехарде состоит из 156 линий протяженностью 115 км, регулируется интеллектуальной системой, которая настраивает запуск программы с учетом продолжительности светового дня. Исходя из этого специалисты планируют запуск системы уличного освещения 11 августа.<…> График изменили, с учетом обращений жителей и фактической ситуации», — сообщили в администрации. Отмечается, что изначально по плану запуск освещения стоял на 15 августа. Как сообщает корреспондент URA.RU из Салехарда, в городе сейчас темнеет уже ближе к 12 часам ночи. «Несмотря на то, что световой день по-прежнему остается длинным — рассветает приблизительно к 3 часам ночи, ездить в полном мраке в эти несколько часов за рулем даже при небольшой скорость страшно и небезопасно», — сообщил журналист. Ранее сообщалось, что в ЯНАО власти обновят уличное освещение. Изменения затронут почти все муниципалитеты округа.