В Екатеринбурге 20 пожарных тушат два жилых дома

Спасатели тушат возгорание в Цыганском поселке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 9 августа в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Загорелись два жилых дома в Цыганском поселке, в переулке Скоростной. Об этом URA.RU сообщили читатели, информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 18:48 поступило сообщение о пожаре. Пожарные подразделения установили, что горят два частных жилых дома и надворные постройки. По оперативной информации, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают 20 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. Читатели URA.RU сообщают, что густой черный дым от пожара видно из разных точек города.

Фото: читатель URA.RU