URA.RU показывает мощный пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, который сложно потушить

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Спасатели тушат пожар в цыганском поселке Екатеринбурга Фото:

Спасатели тушат пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают сотрудники МЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 18:48 поступило сообщение о пожаре. Пожарные подразделения установили, что горят два частных жилых дома и надворные постройки. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают 20 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что вечером 9 августа в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Загорелись два жилых дома в Цыганском поселке, в переулке Скоростной. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Пожар в Екатеринбурге
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Спасатели тушат пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают сотрудники МЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В 18:48 поступило сообщение о пожаре. Пожарные подразделения установили, что горят два частных жилых дома и надворные постройки. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают 20 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что вечером 9 августа в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Загорелись два жилых дома в Цыганском поселке, в переулке Скоростной. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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