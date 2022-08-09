URA.RU показывает мощный пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, который сложно потушить

Спасатели тушат пожар в цыганском поселке Екатеринбурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спасатели тушат пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают сотрудники МЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 18:48 поступило сообщение о пожаре. Пожарные подразделения установили, что горят два частных жилых дома и надворные постройки. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают 20 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что вечером 9 августа в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Загорелись два жилых дома в Цыганском поселке, в переулке Скоростной. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Пожар в Екатеринбурге Фото: «Оперативные Ночные Новости»

Фото: «Оперативные Ночные Новости»

Фото: «Оперативные Ночные Новости»

Фото: «Оперативные Ночные Новости»