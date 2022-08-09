Владимир Селиванов спел песню из «Реальных пацанов» (архивное фото) Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Актер ситкома «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, известный зрителям по роли Вована, исполнил песню «Зацени» под аккомпанемент симфонического оркестра. Видеозапись размещена в паблике «Пермь активная», соцсети «ВКонтакте». Музыканты и актер во время исполнения были одеты в спортивные костюмы известного мирового бренда.

«У Большого театра в Москве состоялся симфонический концерт „реальных пацанов“ в спортивных костюмах. Солировал Вован», — написано в паблике. Большинство пользователей соцсети не оценили песню в исполнении Селиванова. В комментариях они подвергли критике вокальные данные актера.

Селиванов известен поклонникам под творческим псевдонимом VAVAN. Помимо упомянутого ситкома он снялся в полнометражной ленте «Реальные пацаны против зомби», «Сладкая жизнь 2», «Бедные люди», а также принял участие в различных телешоу.