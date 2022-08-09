Под строительство хотят отдать пойму у реки Обь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте общественник Сергей Глинских пытается помешать планам чиновников города отдать участок земли на берегу реки Обь, отведенный под парки, для многоэтажной застройки. О планах мэрии URA.RU сообщил сам Глинских.

«Главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев сообщил, что есть планы поменять [в генплане города] функциональную зону участка „Пойма-6“, где сейчас можно строить только парки и скверы, на зону под многоэтажную застройку. То есть забрать у города последний участок, где можно возвести парк у воды. Я собираюсь идти к депутатам Сургута с просьбой обратить на это внимание, когда администрация предложит в думе проголосовать за данное изменение в генплане», — Сообщил Глинских.

По словам общественника, свое решение главный архитектор города объяснил попыткой привлечь инвестиции для развития данного района. Глинских не верит, что, отдав землю под застройку, администрация сможет привлечь большие инвестиции. «У нас в городе еще не было ни одного положительного опыта с помощью данной схемы привлечь инвестиции. Даже на мой вопрос, много ли привлекли инвестиций с компании „Сибпромстрой“, которая уже вышла на этот объект, [Астраханцев] не ответил. Я планирую создать общественный резонанс и не допустить потери городом последней зоны под строительство парков у воды», — добавил Глинских.

Журналист URA.RU обратился в администрацию города за разъяснениями. Но получить ответы на момент публикации не удалось. В департамент массовых коммуникаций написан официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители протестуют из-за строительства дома вместо парка. Жители Нижневартовска возмутились планами мэрии вырубить в центре города десятки деревьев и построить на их месте многоэтажный дом и парковки вместо парка.