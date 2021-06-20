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В ХМАО жители протестуют из-за строительства дома вместо парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, прогулка, парк, роща, прогулка в парке, гилевская роща
Губернатору готовят жалобу на вырубку десятков деревьев в Нижневартовске Фото:

Жители Нижневартовска возмущены планами мэрии вырубить в центре города десятки деревьев и построить на их месте многоэтажный дом и парковки. Вместо этого они предлагают сделать большой парк. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Жанна.

«Мы требуем оставить на этом месте деревья и благоустроить парковую зону, сквер для жителей города. Людям негде отдохнуть, провести время. Продолжается сбор подписей на коллективное обращение в инстанции. Также пишутся персональные письма. Еще мы отправим коллективное письмо с многочисленными подписями губернатору ХМАО Наталье Комаровой», — сказала Жанна.

На территории квартала «Б», где раньше стояли двухэтажные дома, планируется построить 17-этажный дом, несколько автомобильных парковок и обустроить скверы. По словам начальника управления по природопользованию и экологии Нижневартовска Олега Попенко, некоторые деревья на этой территории все равно необходимо срубить. «Проанализировав состояние данного участка, мы выяснили, что здесь есть насаждения, которые стоит вырубить, они заражены паразитами, это, в основном, старые кусты ивы», — приводит слова Попенко департамент общественных коммуникаций Нижневартовска. В пресс-службу городской мэрии отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возник протест из-за строительства коттеджей вместо сквера. Общественность и мэрия вступили в конфликт из-за будущей застройки береговой зоны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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