Площадь пожара в Цыганском поселке Екатеринбурга выросла в 2 раза

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Выросла площадь пожара в цыганском поселке Екатеринбурга Фото:

Площадь пожара в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома, возросла со 100 до 200 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 20:15 (местное время) пожарные локализовали огонь на площади 200 квадратных метров. В 20:26 (местное время) открытое горение на пожаре было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что спасатели тушат пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой погодой и плотной застройкой.

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Площадь пожара в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома, возросла со 100 до 200 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 20:15 (местное время) пожарные локализовали огонь на площади 200 квадратных метров. В 20:26 (местное время) открытое горение на пожаре было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что спасатели тушат пожар в Цыганском поселке Екатеринбурга, где горят два частных дома. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой погодой и плотной застройкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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