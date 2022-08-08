Курганцы поругались в соцсетях из-за любителя пострелять. Скрин

09 августа 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Курганцы поругались из-за ночного стрелка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы поругались в комментариях из-за ночного любителя пострелять по прохожим. Ночью с 8 на 9 августа мужчина несколько раз выстрелил из окна по двору и попал в двух граждан. По поводу произошедшего произошла ссора в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». Некоторые комментаторы заступились за стрелявшего. «Мужчину не оправдываю, не знаю, трезвый он был или нет, но если ружье зарегистрировано на него, значит психически здоров? Думаю, что достали его, довели до срыва. Видимо в этот момент он не подумал, что может навредить прохожим. Зря, конечно, но мужчине сочувствую. Это лично мое мнение», — пишет Вера Семенова. Нашлись и те подписчики, которым не понравилось, что некоторые поддержали стрелка. «Комментарии выше поражают… Это что, норма — стрелять по людям? Какие еще причины могут оправдывать его действия? Завтра какому-то индивиду не понравится то, что на вас надето, и он решит из ружьишка шмальнуть», — комментирует Людмила Мухортикова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина стрелял из ружья по прохожим. Полиция изъяла у него оружие и боеприпасы. Некоторые пользователи поддержали мужчину Скриншот из социальной сети «ВКонтакте» Не всем понравилась поддержка, оказанная в сторону стрелка Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»

Курганцы поругались в комментариях из-за ночного любителя пострелять по прохожим. Ночью с 8 на 9 августа мужчина несколько раз выстрелил из окна по двору и попал в двух граждан. По поводу произошедшего произошла ссора в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». Некоторые комментаторы заступились за стрелявшего. «Мужчину не оправдываю, не знаю, трезвый он был или нет, но если ружье зарегистрировано на него, значит психически здоров? Думаю, что достали его, довели до срыва. Видимо в этот момент он не подумал, что может навредить прохожим. Зря, конечно, но мужчине сочувствую. Это лично мое мнение», — пишет Вера Семенова. Нашлись и те подписчики, которым не понравилось, что некоторые поддержали стрелка. «Комментарии выше поражают… Это что, норма — стрелять по людям? Какие еще причины могут оправдывать его действия? Завтра какому-то индивиду не понравится то, что на вас надето, и он решит из ружьишка шмальнуть», — комментирует Людмила Мухортикова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина стрелял из ружья по прохожим. Полиция изъяла у него оружие и боеприпасы.