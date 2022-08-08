В Кургане мужчина стрелял из оружия по прохожим

Курганская полиция задержала 52-летнего курганца, расстреливавшего случайных прохожих из окна своей квартиры. Полиция изъяла у мужчины оружие и боеприпасы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.
«В ночь с 8 на 9 августа мужчина произвел несколько выстрелов из окна жилого дома по улице Кравченко в сторону двора. Двое случайных прохожих получили незначительные телесные повреждения, они были осмотрены медиками и отпущены домой», — сообщают в ведомстве.
В полиции отмечают, что 52-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. «По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, на основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством. Оружие и боеприпасы изъяты правоохранителями», — говорят в пресс-службе ведомства.
До этого URA.RU писало, что трудовой спор двух мужчин в селе Пичугино Варгашинского района Курганской области закончился стрельбой. Один из участников конфликта был госпитализирован с ранением.
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Курганская полиция задержала 52-летнего курганца, расстреливавшего случайных прохожих из окна своей квартиры. Полиция изъяла у мужчины оружие и боеприпасы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «В ночь с 8 на 9 августа мужчина произвел несколько выстрелов из окна жилого дома по улице Кравченко в сторону двора. Двое случайных прохожих получили незначительные телесные повреждения, они были осмотрены медиками и отпущены домой», — сообщают в ведомстве. В полиции отмечают, что 52-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. «По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, на основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством. Оружие и боеприпасы изъяты правоохранителями», — говорят в пресс-службе ведомства. До этого URA.RU писало, что трудовой спор двух мужчин в селе Пичугино Варгашинского района Курганской области закончился стрельбой. Один из участников конфликта был госпитализирован с ранением.