Следователи проверят жителя Екатеринбурга, который оставил детей в машине в жару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские следователи займутся делом екатеринбуржца, который запер двух детей в автомобиле в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

«В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия», — рассказали представители ведомства.

Инцидент произошел днем 9 августа на улице Данилы Зверева. «Дети больше часа провели в запертой машине с закрытыми окнами. Они просто изнывали от жары, были все в поту, в полуобморочном состоянии», — рассказал очевидец агентству Е1. Следователи уточнили, что по тогам проверки будет дана правовая оценка действиям екатеринбуржца.

Ранее URA.RU сообщало, что двух свердловчан нашли мертвым в запертой машине. По словам очевидцев, умершими оказались два брата, собиравшиеся ехать на рыбалку.