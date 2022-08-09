09 августа 2022

Следователи проверят екатеринбуржца, запершего детей в машине. Видео

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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, улица омская91
Следователи проверят жителя Екатеринбурга, который оставил детей в машине в жару Фото:

Свердловские следователи займутся делом екатеринбуржца, который запер двух детей в автомобиле в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

«В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия», — рассказали представители ведомства.

Инцидент произошел днем 9 августа на улице Данилы Зверева. «Дети больше часа провели в запертой машине с закрытыми окнами. Они просто изнывали от жары, были все в поту, в полуобморочном состоянии», — рассказал очевидец агентству Е1. Следователи уточнили, что по тогам проверки будет дана правовая оценка действиям екатеринбуржца.

Ранее URA.RU сообщало, что двух свердловчан нашли мертвым в запертой машине. По словам очевидцев, умершими оказались два брата, собиравшиеся ехать на рыбалку.

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Свердловские следователи займутся делом екатеринбуржца, который запер двух детей в автомобиле в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области. «В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия», — рассказали представители ведомства. Инцидент произошел днем 9 августа на улице Данилы Зверева. «Дети больше часа провели в запертой машине с закрытыми окнами. Они просто изнывали от жары, были все в поту, в полуобморочном состоянии», — рассказал очевидец агентству Е1. Следователи уточнили, что по тогам проверки будет дана правовая оценка действиям екатеринбуржца. Ранее URA.RU сообщало, что двух свердловчан нашли мертвым в запертой машине. По словам очевидцев, умершими оказались два брата, собиравшиеся ехать на рыбалку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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