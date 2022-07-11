Двух свердловчан нашли мертвыми в закрытой машине

Следователи проводят экспертизу найденных тел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В закрытой машине недалеко от Карпинска (Свердловская область) нашли тела двух братьев, запертых в машине. Об этом сообщил осведомленный источник. Следователи проводят проверку инцидента.

«Тела обнаружены в районе Карпинска. Автомобиль был закрыт», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Вечерний Краснотурьинск». Там отметили, что умершие оказались братьями 23-х и 29-ти лет. Перед смертью они собирались ехать на рыбалку.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «По предварительной информации, смерть не криминальная. Проводятся все необходимые экспертизы и выясняются причины смерти», — сообщили там.