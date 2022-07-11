Двух свердловчан нашли мертвыми в закрытой машине

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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
Следователи проводят экспертизу найденных тел Фото:

В закрытой машине недалеко от Карпинска (Свердловская область) нашли тела двух братьев, запертых в машине. Об этом сообщил осведомленный источник. Следователи проводят проверку инцидента.

«Тела обнаружены в районе Карпинска. Автомобиль был закрыт», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Вечерний Краснотурьинск». Там отметили, что умершие оказались братьями 23-х и 29-ти лет. Перед смертью они собирались ехать на рыбалку.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «По предварительной информации, смерть не криминальная. Проводятся все необходимые экспертизы и выясняются причины смерти», — сообщили там.

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В закрытой машине недалеко от Карпинска (Свердловская область) нашли тела двух братьев, запертых в машине. Об этом сообщил осведомленный источник. Следователи проводят проверку инцидента. «Тела обнаружены в районе Карпинска. Автомобиль был закрыт», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Вечерний Краснотурьинск». Там отметили, что умершие оказались братьями 23-х и 29-ти лет. Перед смертью они собирались ехать на рыбалку. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «По предварительной информации, смерть не криминальная. Проводятся все необходимые экспертизы и выясняются причины смерти», — сообщили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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