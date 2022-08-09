09 августа 2022

В Челябинске продается стадион с теннисным кортом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, теннисный корт, спорт, игра, теннис, большой теннис, детский спорт
Объект расположен в Металлургическом районе Челябинска Фото:

В Металлургическом районе Челябинска за 22,6 миллионов рулей продается стадион с теннисным кортом. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продается спортивный комплекс — стадион, теннисные корты (четыре штуки), общей площадью 3 545,6 кв. м. На территории также расположено нежилое здание — бытовые помещения учебно-производственного цеха с учетом пристроя теплого перехода к теннисному корту, общей площадью 363,6 кв.м», — указано в объявлении на сайте «Авито».

В сообщении также указано, что спорткомплекс находится по адресу: г. Челябинск, ул. Первого Спутника, д. 2-а. Он расположен на земельном участке площадью 6 281 кв. м., который находится в долгосрочной аренде до 2025 года.

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок имеет кадастровую стоимость более 13 миллионов рублей. Он расположен в углу Парка имени Тищенко неподалеку от «Аквариума».

Покупателям предлагают четыре закрытых корта и сопутствующую инфраструктуру.

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В Металлургическом районе Челябинска за 22,6 миллионов рулей продается стадион с теннисным кортом. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Продается спортивный комплекс — стадион, теннисные корты (четыре штуки), общей площадью 3 545,6 кв. м. На территории также расположено нежилое здание — бытовые помещения учебно-производственного цеха с учетом пристроя теплого перехода к теннисному корту, общей площадью 363,6 кв.м», — указано в объявлении на сайте «Авито». В сообщении также указано, что спорткомплекс находится по адресу: г. Челябинск, ул. Первого Спутника, д. 2-а. Он расположен на земельном участке площадью 6 281 кв. м., который находится в долгосрочной аренде до 2025 года. По данным публичной кадастровой карты, земельный участок имеет кадастровую стоимость более 13 миллионов рублей. Он расположен в углу Парка имени Тищенко неподалеку от «Аквариума».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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