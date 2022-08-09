Объект расположен в Металлургическом районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска за 22,6 миллионов рулей продается стадион с теннисным кортом. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продается спортивный комплекс — стадион, теннисные корты (четыре штуки), общей площадью 3 545,6 кв. м. На территории также расположено нежилое здание — бытовые помещения учебно-производственного цеха с учетом пристроя теплого перехода к теннисному корту, общей площадью 363,6 кв.м», — указано в объявлении на сайте «Авито».

В сообщении также указано, что спорткомплекс находится по адресу: г. Челябинск, ул. Первого Спутника, д. 2-а. Он расположен на земельном участке площадью 6 281 кв. м., который находится в долгосрочной аренде до 2025 года.

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок имеет кадастровую стоимость более 13 миллионов рублей. Он расположен в углу Парка имени Тищенко неподалеку от «Аквариума».