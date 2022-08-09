09 августа 2022

В США предрекли расширение своего военного альянса AUKUS

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США заявили, что Новая Зеландия может стать участником AUKUS Фото:

Новая Зеландия остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане, поэтому велика вероятность того, что государство войдет в военный альянс AUKUS. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала американский дипломат в эфире радиостанции Radio New Zealand.

Она отметила, что отношения с Новой Зеландией «невероятно ценны» для США и эта страна остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане. По ее словам, государство в конечном итоге может войти в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

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Новая Зеландия остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане, поэтому велика вероятность того, что государство войдет в военный альянс AUKUS. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала американский дипломат в эфире радиостанции Radio New Zealand. Она отметила, что отношения с Новой Зеландией «невероятно ценны» для США и эта страна остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане. По ее словам, государство в конечном итоге может войти в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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