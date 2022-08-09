В США предрекли расширение своего военного альянса AUKUS

10 августа 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

В США заявили, что Новая Зеландия может стать участником AUKUS Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новая Зеландия остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане, поэтому велика вероятность того, что государство войдет в военный альянс AUKUS. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала американский дипломат в эфире радиостанции Radio New Zealand. Она отметила, что отношения с Новой Зеландией «невероятно ценны» для США и эта страна остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане. По ее словам, государство в конечном итоге может войти в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Новая Зеландия остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане, поэтому велика вероятность того, что государство войдет в военный альянс AUKUS. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала американский дипломат в эфире радиостанции Radio New Zealand. Она отметила, что отношения с Новой Зеландией «невероятно ценны» для США и эта страна остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане. По ее словам, государство в конечном итоге может войти в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS).