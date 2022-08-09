В Екатеринбурге «Гринвич» отсудил у Mixit 164 тысячи долларов

«Гринвич» отсудил 164 тысячи долларов за аренду у магазина Mixit Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» отсудило 164 тысячи долларов у магазина косметики Mixit, который с июня по сентябрь 2021 года не платил за аренду. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда.

Владелец франшизой Mixit с мая 2021 года перестал платить за аренду. В решении Арбитражного суда Свердловской области сказано, что в сентябре 2017 года компании заключили договор на аренду помещения площадью 38,8 «квадратов». Там разместили магазин косметики Mixit. Срок договора истекал в октябре 2022 года, но уже с мая 2021 года «Шопдизайн» перестал платить.

Отмечается, что к началу осени 2021 года арендатор уже задолжал 35,3 тысячи долларов. Представители «Гринвича» расторгли договор. Поскольку все это произошло по вине ответчика, ТЦ сделал перерасчет суммы с конца октября 2019 года по конец мая 2021 года. В компании «Шопдизайн» не согласились с этим решением и подали апелляцию.

Ранее URA.RU сообщало о судебном споре между ТРЦ «Гринвич» и H&M, который начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.