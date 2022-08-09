09 августа 2022

В Челябинской области пройдет фестиваль ухи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, хант, уха, костер, кмнс, приготовление еды
Участники смогут поделиться друг с другом разными способами приготовления рыбного супа Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) 13 августа пройдет фестиваль ухи. Как сообщили организаторы фестиваля в социальных сетях, мероприятие пройдет на берегу реки Юрюзань, в районе детского оздоровительного центра «Ребячья Республика».

«На большой поляне у родника „Провальный ключ“ состоится открытый гастрономический конкурс „Фестиваль ухи-2022“. Собери свою команду из 8 человек и покори жюри гастрономическим шедевром! Не собрал команду? Просто приходи и отдохни, участвуй в конкурсах, аттракционах», — сообщают организаторы в группе «Туризм | Усть-Катав» в «ВКонтакте».

Также участникам фестиваля предлагают принять участие в параде плавсредств. А если кто-то умеет петь и играть на гитаре, то он может поучаствовать в площадке «Песни у костра». Желающие смогут прокатиться на воздушном шаре в случае благоприятной погоды.

Согласно положению фестиваля, за победу в конкурсах участников ждут сертификаты и соответствующие дипломы. Финансирование конкурса проводится за счет местного бюджета.

Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Усть-Катаве (Челябинская область) 13 августа пройдет фестиваль ухи. Как сообщили организаторы фестиваля в социальных сетях, мероприятие пройдет на берегу реки Юрюзань, в районе детского оздоровительного центра «Ребячья Республика». «На большой поляне у родника „Провальный ключ“ состоится открытый гастрономический конкурс „Фестиваль ухи-2022“. Собери свою команду из 8 человек и покори жюри гастрономическим шедевром! Не собрал команду? Просто приходи и отдохни, участвуй в конкурсах, аттракционах», — сообщают организаторы в группе «Туризм | Усть-Катав» в «ВКонтакте». Также участникам фестиваля предлагают принять участие в параде плавсредств. А если кто-то умеет петь и играть на гитаре, то он может поучаствовать в площадке «Песни у костра». Желающие смогут прокатиться на воздушном шаре в случае благоприятной погоды. Согласно положению фестиваля, за победу в конкурсах участников ждут сертификаты и соответствующие дипломы. Финансирование конкурса проводится за счет местного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...