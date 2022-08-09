В Челябинской области пройдет фестиваль ухи. Фото

10 августа 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Участники смогут поделиться друг с другом разными способами приготовления рыбного супа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Усть-Катаве (Челябинская область) 13 августа пройдет фестиваль ухи. Как сообщили организаторы фестиваля в социальных сетях, мероприятие пройдет на берегу реки Юрюзань, в районе детского оздоровительного центра «Ребячья Республика». «На большой поляне у родника „Провальный ключ“ состоится открытый гастрономический конкурс „Фестиваль ухи-2022“. Собери свою команду из 8 человек и покори жюри гастрономическим шедевром! Не собрал команду? Просто приходи и отдохни, участвуй в конкурсах, аттракционах», — сообщают организаторы в группе «Туризм | Усть-Катав» в «ВКонтакте». Также участникам фестиваля предлагают принять участие в параде плавсредств. А если кто-то умеет петь и играть на гитаре, то он может поучаствовать в площадке «Песни у костра». Желающие смогут прокатиться на воздушном шаре в случае благоприятной погоды. Согласно положению фестиваля, за победу в конкурсах участников ждут сертификаты и соответствующие дипломы. Финансирование конкурса проводится за счет местного бюджета. Фото: группа «Туризм | Усть-Катав» в «ВКонтакте».

В Усть-Катаве (Челябинская область) 13 августа пройдет фестиваль ухи. Как сообщили организаторы фестиваля в социальных сетях, мероприятие пройдет на берегу реки Юрюзань, в районе детского оздоровительного центра «Ребячья Республика». «На большой поляне у родника „Провальный ключ“ состоится открытый гастрономический конкурс „Фестиваль ухи-2022“. Собери свою команду из 8 человек и покори жюри гастрономическим шедевром! Не собрал команду? Просто приходи и отдохни, участвуй в конкурсах, аттракционах», — сообщают организаторы в группе «Туризм | Усть-Катав» в «ВКонтакте». Также участникам фестиваля предлагают принять участие в параде плавсредств. А если кто-то умеет петь и играть на гитаре, то он может поучаствовать в площадке «Песни у костра». Желающие смогут прокатиться на воздушном шаре в случае благоприятной погоды. Согласно положению фестиваля, за победу в конкурсах участников ждут сертификаты и соответствующие дипломы. Финансирование конкурса проводится за счет местного бюджета.