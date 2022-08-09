Пермяка осудят за создание финансовой пирамиды

В Перми осудят мужчину, создавшего финансовую пирамиду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми под суд пойдет мужчина, создавший финансовую пирамиду и по версии следствия, обманувший более 100 человек. О финансовых махинациях пермяка и его аресте рассказали в МВД России

«Финансовую пирамиду пермяк создал в 2013 году. Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернете. — рассказала Ирина Волк, — Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Перми и других городов региона. Причиненный им ущерб превышает 30 миллионов рублей».

Проработав менее года, пирамида прекратила свое существование, а ее владелец был объявлен в розыск. В 2021 году пермяка задержали сотрудники полиции, сейчас он дожидается суда.

Ранее URA.RU сообщало о мошеннических действиях одной из сотрудниц компании микрозаймов. Пермячка оформляла на людей кредиты, а деньги забирала себе.