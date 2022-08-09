09 августа 2022

Пермяка осудят за создание финансовой пирамиды

© Служба новостей «URA.RU»
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Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, валюта, деньги
В Перми осудят мужчину, создавшего финансовую пирамиду Фото:

В Перми под суд пойдет мужчина, создавший финансовую пирамиду и по версии следствия, обманувший более 100 человек. О финансовых махинациях пермяка и его аресте рассказали в МВД России

«Финансовую пирамиду пермяк создал в 2013 году. Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернете. — рассказала Ирина Волк, — Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Перми и других городов региона. Причиненный им ущерб превышает 30 миллионов рублей».

Проработав менее года, пирамида прекратила свое существование, а ее владелец был объявлен в розыск. В 2021 году пермяка задержали сотрудники полиции, сейчас он дожидается суда.

Ранее URA.RU сообщало о мошеннических действиях одной из сотрудниц компании микрозаймов. Пермячка оформляла на людей кредиты, а деньги забирала себе.

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В Перми под суд пойдет мужчина, создавший финансовую пирамиду и по версии следствия, обманувший более 100 человек. О финансовых махинациях пермяка и его аресте рассказали в МВД России «Финансовую пирамиду пермяк создал в 2013 году. Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернете. — рассказала Ирина Волк, — Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Перми и других городов региона. Причиненный им ущерб превышает 30 миллионов рублей». Проработав менее года, пирамида прекратила свое существование, а ее владелец был объявлен в розыск. В 2021 году пермяка задержали сотрудники полиции, сейчас он дожидается суда. Ранее URA.RU сообщало о мошеннических действиях одной из сотрудниц компании микрозаймов. Пермячка оформляла на людей кредиты, а деньги забирала себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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