04 апреля 2022

Пермская фирма микрозаймов тайно оформляла кредиты на клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемая успела похитить и потратить 15 тыс. рублей Фото:

В Чердынском округе (Пермский край) сотрудницу микрофинансовой организации подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что женщина оформляла кредиты по копиям документов клиентов фирмы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что женщина, работая в микрофинансовой организации и обладая доступом к клиентской базе, оформила фиктивные договоры займов с помощью имеющихся копий документов граждан, которые ранее обращались в компанию», — сообщается на сайте. Подозреваемая уже успела таким образом похитить и потратить 15 тыс. рублей.

В отношении пермячки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). На данный момент полиция выявляет дополнительные эпизоды преступлений подозреваемой, а также ищут пострадавших.

URA.RU также рассказывало как в Челябинске финансовая пирамида обманула 78-летнюю пенсионерку на 2,4 млн рублей. Женщина вкладывала средства в фирму в течение полугода, но после поняла, что деньги ей никто не вернет и обратилась в полицию.

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В Чердынском округе (Пермский край) сотрудницу микрофинансовой организации подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что женщина оформляла кредиты по копиям документов клиентов фирмы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Следствием установлено, что женщина, работая в микрофинансовой организации и обладая доступом к клиентской базе, оформила фиктивные договоры займов с помощью имеющихся копий документов граждан, которые ранее обращались в компанию», — сообщается на сайте. Подозреваемая уже успела таким образом похитить и потратить 15 тыс. рублей. В отношении пермячки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). На данный момент полиция выявляет дополнительные эпизоды преступлений подозреваемой, а также ищут пострадавших. URA.RU также рассказывало как в Челябинске финансовая пирамида обманула 78-летнюю пенсионерку на 2,4 млн рублей. Женщина вкладывала средства в фирму в течение полугода, но после поняла, что деньги ей никто не вернет и обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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