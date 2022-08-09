В ХМАО южанин, оскорбивший русских, вышел из-под ареста

Срок ареста Артура Ильясханова подошел к концу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженец Дагестана Артур Ильясханов, который во время пьяного дебоша в магазине Нижневартовска начал оскорблять русских, вышел из-под ареста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Он отсидел 15 суток и вышел сегодня. Его не могут депортировать поскольку он является гражданином Российской Федерации. Ранее на него был составлен протокол, после чего суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей. После выяснения всех обстоятельств и дополнительного рассмотрения ему было назначено 15 суток по статье о возбуждение ненависти или вражды», — сказали в полиции.

В социальных сетях появилось видео, в котором Ильясханов говорит, что не намерен оставаться в Нижневартовске, по его словам он будет жить и работать «далеко». На видео также попала мать Ильясханова. «Когда выпивший человек, он болтает хоть о чем», — сказала женщина.

Ранее URA.RU писало, что уроженец Дагестана Артур Ильясханов, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Ильясханов также принес извинения всей России за свои слова. Источник в силовых структурах ранее рассказывал, что после освобождения Ильясханова будет решаться вопрос о его депортации в Чечню, этот вопрос будет решаться на уровне чеченской диаспоры.