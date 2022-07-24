В ХМАО южанин оскорбил русских после скандала в магазине. «Вы, как щенки перед нашим ОМОНом»

25 июля 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

В полиции уже начали выяснять обстоятельства произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске нетрезвый молодой человек, назвавший себя чеченцем, устроил скандал в продуктовом магазине и начал оскорблять продавцов на национальной почве. Поводом стал конфликт из-за нескольких бутылок пива, которые разбил покупатель. На видео записан фрагмент общения представителей магазина с подвыпившим клиентом, который до этого разбил несколько бутылок с пивом. У него интересуются, почему он это сделал. «Почему бутылку разбил? Потому что психанул! Привлеки меня к ответственности. Вы, как щенки, перед нашим ОМОНом стоите. Захотел и разбил», — заявил покупатель на видео, которое опубликовано в telegram-канале телеканала «Мегаполис». Затем кавказцу предлагают убрать осколки от разбитых бутылок, что лишь добавило агрессии в этом конфликте. «Попробуй меня заставить! Чтоб чеченец стирал русскому? Я никого не боюсь, кроме своего отца и жизни после смерти. Вы меня ничем не напугаете. Езжайте на Украину!», — заявил покупатель и после еще нескольких препирательств ушел из магазина. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о разгоревшемся конфликте в Сургуте, где девушка по имени Рая Мамедова начала оскорблять в домовом чате русских из-за конфликта с соседом на бытовой почве. Затем на нее было возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске нетрезвый молодой человек, назвавший себя чеченцем, устроил скандал в продуктовом магазине и начал оскорблять продавцов на национальной почве. Поводом стал конфликт из-за нескольких бутылок пива, которые разбил покупатель. На видео записан фрагмент общения представителей магазина с подвыпившим клиентом, который до этого разбил несколько бутылок с пивом. У него интересуются, почему он это сделал. «Почему бутылку разбил? Потому что психанул! Привлеки меня к ответственности. Вы, как щенки, перед нашим ОМОНом стоите. Захотел и разбил», — заявил покупатель на видео, которое опубликовано в telegram-канале телеканала «Мегаполис». Затем кавказцу предлагают убрать осколки от разбитых бутылок, что лишь добавило агрессии в этом конфликте. «Попробуй меня заставить! Чтоб чеченец стирал русскому? Я никого не боюсь, кроме своего отца и жизни после смерти. Вы меня ничем не напугаете. Езжайте на Украину!», — заявил покупатель и после еще нескольких препирательств ушел из магазина. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о разгоревшемся конфликте в Сургуте, где девушка по имени Рая Мамедова начала оскорблять в домовом чате русских из-за конфликта с соседом на бытовой почве. Затем на нее было возбуждено уголовное дело.