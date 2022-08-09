Дорожники пожаловались на пыль на главной трассе ЯНАО

Дорожники просят водителей ездить медленнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожники, работающие на трассе Салехард-Надым, пожаловались, что на участке, где лежит щебень, поднимается пыль при проезде автомобилей на высокой скорости и им нечем дышать. Соответствующее обращение появилось в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята, кто едет в сторону Салехарда по щебенке, там, где пыль. Мы, дорожники, дышим пескоцементной пылью. За день на кирпич хватит. Просьба, видите дорожников, сбросьте скорость на участке. Ветра ноль, реально дышать нечем», — написал Руслан Испимбетов.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали подготовить ответ.

Ранее власти региона рассказали, что все работы, запланированные на этот год, на трассе Салехард — Сургут закончат в срок. В целом в этом году дорожникам предстоит сдать порядка 170 километров дорог.