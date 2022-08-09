09 августа 2022

Дорожники пожаловались на пыль на главной трассе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, строители, дорожники, рабочие
Дорожники просят водителей ездить медленнее Фото:

Дорожники, работающие на трассе Салехард-Надым, пожаловались, что на участке, где лежит щебень, поднимается пыль при проезде автомобилей на высокой скорости и им нечем дышать. Соответствующее обращение появилось в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята, кто едет в сторону Салехарда по щебенке, там, где пыль. Мы, дорожники, дышим пескоцементной пылью. За день на кирпич хватит. Просьба, видите дорожников, сбросьте скорость на участке. Ветра ноль, реально дышать нечем», — написал Руслан Испимбетов.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали подготовить ответ.

Ранее власти региона рассказали, что все работы, запланированные на этот год, на трассе Салехард — Сургут закончат в срок. В целом в этом году дорожникам предстоит сдать порядка 170 километров дорог.

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Дорожники, работающие на трассе Салехард-Надым, пожаловались, что на участке, где лежит щебень, поднимается пыль при проезде автомобилей на высокой скорости и им нечем дышать. Соответствующее обращение появилось в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». «Ребята, кто едет в сторону Салехарда по щебенке, там, где пыль. Мы, дорожники, дышим пескоцементной пылью. За день на кирпич хватит. Просьба, видите дорожников, сбросьте скорость на участке. Ветра ноль, реально дышать нечем», — написал Руслан Испимбетов. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали подготовить ответ. Ранее власти региона рассказали, что все работы, запланированные на этот год, на трассе Салехард — Сургут закончат в срок. В целом в этом году дорожникам предстоит сдать порядка 170 километров дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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