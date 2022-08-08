Власти ЯНАО отчитались о состоянии дорог перед поездкой Артюхова

Ремонт на всех участках обещают закончить в срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочие на трассе Салехард — Сургут закончат ремонт всех участков дороги в срок. Об этом в преддверии поездки по ЯНАО губернатора региона Дмитрия Артюхова сообщили в его пресс-службе.

«Работы активно ведутся. Дорожники фрезеруют полотно, меняют плиты и укладывают нижний слой асфальта. На некоторых приступили к укладке верхнего слоя. Все работы ведутся согласно утвержденным графикам и будут закончены в срок», — рассказали URA.RU представители главы ЯНАО.

В общей сложности в этом году отремонтируют более 170 км дорог и 1,5 км мостов. Больше всего сил брошено на один из самых проблемных участков главной трассы региона Пуровск — Коротчаево.

По последним данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на территории округа в местах ремонта организовано 29 участков с реверсивным движением. В общей сложности на них установлено 94 светофора.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил в социальных сетях, что начинает собирать жалобы перед стартом «Честного маршрута». Глава региона предложил жителям написать о проблемах, на которые нужно обратить внимание, и местах, которые стоит посетить в рамках поездки по ЯНАО. Одной из основных тем среди тех, кто решил поделиться наболевшим с Артюховым стали дороги.