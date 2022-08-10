Иммунолог Жемчугов объяснил, как подготовить иммунитет к осени

11 августа 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Осенью иммунитет человека не ослабляется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для подготовки иммунитета к осени человеку следует обратиться к своему врачу, который выяснит проблемы в работе всего организма и конкретно защитной функции. Об этом URA.RU рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Надо обследоваться, лучший вариант — у своего врача, который знает всю семью и родословную. Надо обследоваться и выяснить, что может мешать нормальной работе иммунной системы. Вылечить то, что можно. Как раз сейчас удобное время перед осенне-зимним периодом. В августе можно сходить к доктору, пройти диспансеризацию обязательно с предварительной беседой со своим доктором. Это важно, потому что он выяснит, чем, какими болезнями, нарушениями работы каких органов и систем могут быть созданы бреши в иммунитете», — сказал Владислав Жемчугов. При этом, подчеркнул иммунолог, вопреки различным домыслам, осенью иммунитет человека не ослабляется. «Наоборот осенью много фруктов, овощей. Их в избытке. Если человек ест раз в день, кое-как — и он худеет, то у него никакого иммунитета, но это другое дело. Нормальное питание и спорт усиливают иммунитет. Это возвращает к норме функцию. А целенаправленно против простуд здоровому человеку я советую контрастный душ утром», — добавил он. Вопреки распространенному мнению, иммунитет нельзя усилить, добавил врач. «Иммунитет нельзя сделать сильнее того, с которым он родился. Все препараты, будто бы повышающие иммунитет работают, но не могут сделать выше, чем природный, генетически обусловленный. Человек рождается и потом начинает тратить иммунитет. Человек живет на зараженной территории — иммунитет уменьшается. Какая-то вредная работа, иммунитет уменьшается. Чем-то тяжелым заболел, инфекция, нарушение пищеварения, обмена веществ — иммунитет уменьшается», — заключил доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для подготовки иммунитета к осени человеку следует обратиться к своему врачу, который выяснит проблемы в работе всего организма и конкретно защитной функции. Об этом URA.RU рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Надо обследоваться, лучший вариант — у своего врача, который знает всю семью и родословную. Надо обследоваться и выяснить, что может мешать нормальной работе иммунной системы. Вылечить то, что можно. Как раз сейчас удобное время перед осенне-зимним периодом. В августе можно сходить к доктору, пройти диспансеризацию обязательно с предварительной беседой со своим доктором. Это важно, потому что он выяснит, чем, какими болезнями, нарушениями работы каких органов и систем могут быть созданы бреши в иммунитете», — сказал Владислав Жемчугов. При этом, подчеркнул иммунолог, вопреки различным домыслам, осенью иммунитет человека не ослабляется. «Наоборот осенью много фруктов, овощей. Их в избытке. Если человек ест раз в день, кое-как — и он худеет, то у него никакого иммунитета, но это другое дело. Нормальное питание и спорт усиливают иммунитет. Это возвращает к норме функцию. А целенаправленно против простуд здоровому человеку я советую контрастный душ утром», — добавил он. Вопреки распространенному мнению, иммунитет нельзя усилить, добавил врач. «Иммунитет нельзя сделать сильнее того, с которым он родился. Все препараты, будто бы повышающие иммунитет работают, но не могут сделать выше, чем природный, генетически обусловленный. Человек рождается и потом начинает тратить иммунитет. Человек живет на зараженной территории — иммунитет уменьшается. Какая-то вредная работа, иммунитет уменьшается. Чем-то тяжелым заболел, инфекция, нарушение пищеварения, обмена веществ — иммунитет уменьшается», — заключил доктор медицинских наук.