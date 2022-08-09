Жильцы не успели взять детскую площадку на баланс дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) сносит новую детскую площадку, потому что жильцы дома на улице Холмогорская, 49 не успели признать объект общедомовым имуществом. Как сообщают горожане в соцсетях, жильцам дали время до 25 августа, чтобы подготовить всю документацию, но выбора им не оставили — власти уже приступили к демонтажу площадки.

«Администрация дала время взять детскую площадку на баланс дома до 25.08.2022 г., а 09.08.2022 г. сносит ее, даже не дав время провести собрание жильцов. А это была почти новая площадка, хорошая. Можно же было аккуратно разобрать, не повредив ее, и установить в другом месте, где требуется. Сейчас придется покупать новую, а если не придется, будет пустырь для детей. А если до 25.08.2022 г. жильцы все же предоставят протоколы общего собрания, что делать будете? Восстанавливать?» — сообщил один из жильцов, опубликовав видео в соцсетях.

В администрации города ответили, что детская площадка не соответствует техническому регламенту. «Кроме того, детские игровые площадки, не имеющие паспорта на размещенное на них оборудование, не подлежат эксплуатации по действующему сегодня ГОСТу на них, так как демонтируемые площадки изготавливались задолго до принятия этого ГОСТа. Срок эксплуатации площадки, о которой идет речь, тоже истек. Ввиду высокого физического, морального износа и отсутствия эксплуатационных документов, правообладателем принято решение о ее демонтаже», — прокомментировали пост в мэрии.

Агентство направило запрос в администрацию с просьбой ответить, почему жильцам не дали время на подготовку документов. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию.