Две страны НАТО заплатили за транзит нефти из РФ через Украину

10 августа 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Украина положительно отреагировала на предложение других стран по оплате транзита нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через Украину. Об этом сообщила словацкая газета Pravda. «Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“. Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновятся в ближайшие дни», — сообщает словацкая газета Pravda. Издание отмечает, что Россия согласилась с этим решением. Ранее Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Российская компания «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за санкций Евросоюза. В MOL ранее выразили готовность оплачивать транзит по трубопроводу «Дружба», передает RT. Антироссийские санкции ЕС связаны со спецоперацией РФ на Украине.

Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через Украину. Об этом сообщила словацкая газета Pravda. «Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“. Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновятся в ближайшие дни», — сообщает словацкая газета Pravda. Издание отмечает, что Россия согласилась с этим решением. Ранее Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Российская компания «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за санкций Евросоюза. В MOL ранее выразили готовность оплачивать транзит по трубопроводу «Дружба», передает RT. Антироссийские санкции ЕС связаны со спецоперацией РФ на Украине.