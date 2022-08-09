Страны ЕС остались без российской нефти из-за собственных санкций

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Украина остановила транзит российского газа в Европу Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

«Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза.

«Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза. То есть седьмого пакета санкций», — передает РИА «Новости» сообщение «Транснефти».

Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. На фоне отказа от нефти из России страны ЕС начали наращивать импорт угля из Казахстана, пишет RT. В МИД РФ назвали новые санкции Евросоюза нелегитимными, передает «Национальная служба новостей».

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«Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза. То есть седьмого пакета санкций», — передает РИА «Новости» сообщение «Транснефти». Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. На фоне отказа от нефти из России страны ЕС начали наращивать импорт угля из Казахстана, пишет RT. В МИД РФ назвали новые санкции Евросоюза нелегитимными, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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