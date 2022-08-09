Страны ЕС остались без российской нефти из-за собственных санкций

09 августа 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Украина остановила транзит российского газа в Европу Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза. То есть седьмого пакета санкций», — передает РИА «Новости» сообщение «Транснефти». Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. На фоне отказа от нефти из России страны ЕС начали наращивать импорт угля из Казахстана, пишет RT. В МИД РФ назвали новые санкции Евросоюза нелегитимными, передает «Национальная служба новостей».

«Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза. То есть седьмого пакета санкций», — передает РИА «Новости» сообщение «Транснефти». Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. На фоне отказа от нефти из России страны ЕС начали наращивать импорт угля из Казахстана, пишет RT. В МИД РФ назвали новые санкции Евросоюза нелегитимными, передает «Национальная служба новостей».