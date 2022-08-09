Украина остановила транзит нефти из РФ в Венгрию, Чехию, Словакию

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Транзит российской нефти в Европу через Украину прекращен с 4 августа Фото:
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Компания «Укртранснафта» с 4 августа прекратила прокачку российской нефти по южной ветке газопровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию. Информацию об этом подтвердили в российской компании «Транснефть», осуществляющей поставку.

«Укртранснафта» прекратила транзит, потому что из-за санкций Евросоюза «Транснефть» не смогла провести платеж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской компании.

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Компания «Укртранснафта» с 4 августа прекратила прокачку российской нефти по южной ветке газопровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию. Информацию об этом подтвердили в российской компании «Транснефть», осуществляющей поставку. «Укртранснафта» прекратила транзит, потому что из-за санкций Евросоюза «Транснефть» не смогла провести платеж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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