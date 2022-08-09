Бывшие росгвардейцы в Курганской области обокрали дом в деревне

В курганской деревне бывшие сотрудники Росгвардии украли имущество из частного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отклонил апелляции двух бывших сотрудников Росгвардии, признанных виновными в краже имущества из деревенского дома. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда.

«Постановлен приговор в отношении двух жителей Мишкинского района Курганской области — бывших сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ. <…> Действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли во двор дома У. <…>. На месте Г. и Ш. нашли и тайно похитили различное имущество потерпевшего», — сообщается в судебной публикации. Инцидент произошел в деревне Колесниково Шадринского района в июне 2021 года. Возможный ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.

Двое росгвардейцев в свободное время приехали в деревню к мужчине, находившемуся в больнице. Зная об отсутствии хозяина, гости подкатили к дому автомобиль с прицепом и начали разбирать имущество на металлолом. Также они пытались похитить генератор и ванну. Мужчинам помешали соседи потерпевшего, которые остановили похитителей, а также записали номер машины и сообщили в полицию.

Подсудимые в ходе заседаний свою вину отрицали. Суд, рассмотрев показания свидетелей, признал их вину в краже по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Учитывая, что у нарушителей имеются малолетние дети, им назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей каждому. Курганский областной суд оставил решение в силе.

Также мужчин уволили из рядов Росгвардии. Как сообщили в областном управлении, «по итогам служебной проверки оба фигуранта уволены по отрицательным мотивам более года назад. Ведомством оказано всестороннее содействие в установлении обстоятельств произошедшего».