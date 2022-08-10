10 августа 2022

Геронтолог Прощаев назвал неожиданные факторы сокращения жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Низкий уровень образования сказывается на продолжительности жизни, отметил Кирилл Прощаев Фото:

На качестве и продолжительности жизни, кроме злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, курения, гипертонии и диабета, также сказывается низкий уровень образования. Также значение имеют депрессия и ряд других заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

«Низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, курение, а также потеря слуха, гипертония, диабет и депрессия — все указанные факторы вносят свой вклад не только в продолжительность жизни, но и в ее качество. В частности, они являются самостоятельными факторами риска и развития деменции. Но, как показывает анализ, большая часть из них является управляемой», — объяснил Кирилл Прощаев.

В беседе с URA.RU врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев добавил, что факторами ускорения старения также являются: чрезмерное употребление кофе и нерациональное питание. «Ускоряет старение интоксикация или пищевая наркомания — это алкоголь, никотин, кофеин. Ведь кофемания — это та же самая наркомания. Хотя для гипотоников она является хоть каким-то спасением. Плюс, нерациональное питание», — подчеркнул он.

Дефицит витаминов также ускоряет процессы старения, добавил профессор. «Витамины не вырабатываются у нас в организме. Они могут поступать только извне. Дефицит витаминов разбалансирует эндокринные системы, которые ускоряют процессы старения», — добавил Конев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

На качестве и продолжительности жизни, кроме злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, курения, гипертонии и диабета, также сказывается низкий уровень образования. Также значение имеют депрессия и ряд других заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, курение, а также потеря слуха, гипертония, диабет и депрессия — все указанные факторы вносят свой вклад не только в продолжительность жизни, но и в ее качество. В частности, они являются самостоятельными факторами риска и развития деменции. Но, как показывает анализ, большая часть из них является управляемой», — объяснил Кирилл Прощаев. В беседе с URA.RU врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев добавил, что факторами ускорения старения также являются: чрезмерное употребление кофе и нерациональное питание. «Ускоряет старение интоксикация или пищевая наркомания — это алкоголь, никотин, кофеин. Ведь кофемания — это та же самая наркомания. Хотя для гипотоников она является хоть каким-то спасением. Плюс, нерациональное питание», — подчеркнул он. Дефицит витаминов также ускоряет процессы старения, добавил профессор. «Витамины не вырабатываются у нас в организме. Они могут поступать только извне. Дефицит витаминов разбалансирует эндокринные системы, которые ускоряют процессы старения», — добавил Конев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...