09 августа 2022

В Челябинской области покончил с собой пограничник

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, колючая проволока, граница, таможенный пост
Умерший работал на границе в Троицке Фото:

В Троицке (Челябинская область) устанавливаются причины самоубийства военнослужащего пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Пограничнику было 40 лет, он покончил с собой в квартире, в которой жил, пока его жены не было дома. До этого мужчина был на больничном и употреблял спиртное несколько дней накануне смерти. Записку он не оставил», — рассказал источник.

В проверку по данному факту должны проводить военные следователи. Руководитель пресс-службы главного военного следственного управления СК России Сергей Жуков сообщил, что он в отпуске, его заместитель на телефонные звонки не ответила. В пресс-службу погрануправления ФСБ по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР области сообщили, что инцидент может находиться в компетенции военных следственных органов.

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В Троицке (Челябинская область) устанавливаются причины самоубийства военнослужащего пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Пограничнику было 40 лет, он покончил с собой в квартире, в которой жил, пока его жены не было дома. До этого мужчина был на больничном и употреблял спиртное несколько дней накануне смерти. Записку он не оставил», — рассказал источник. В проверку по данному факту должны проводить военные следователи. Руководитель пресс-службы главного военного следственного управления СК России Сергей Жуков сообщил, что он в отпуске, его заместитель на телефонные звонки не ответила. В пресс-службу погрануправления ФСБ по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР области сообщили, что инцидент может находиться в компетенции военных следственных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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