В Челябинской области покончил с собой пограничник

10 августа 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Умерший работал на границе в Троицке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) устанавливаются причины самоубийства военнослужащего пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Пограничнику было 40 лет, он покончил с собой в квартире, в которой жил, пока его жены не было дома. До этого мужчина был на больничном и употреблял спиртное несколько дней накануне смерти. Записку он не оставил», — рассказал источник. В проверку по данному факту должны проводить военные следователи. Руководитель пресс-службы главного военного следственного управления СК России Сергей Жуков сообщил, что он в отпуске, его заместитель на телефонные звонки не ответила. В пресс-службу погрануправления ФСБ по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР области сообщили, что инцидент может находиться в компетенции военных следственных органов.

В Троицке (Челябинская область) устанавливаются причины самоубийства военнослужащего пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Пограничнику было 40 лет, он покончил с собой в квартире, в которой жил, пока его жены не было дома. До этого мужчина был на больничном и употреблял спиртное несколько дней накануне смерти. Записку он не оставил», — рассказал источник. В проверку по данному факту должны проводить военные следователи. Руководитель пресс-службы главного военного следственного управления СК России Сергей Жуков сообщил, что он в отпуске, его заместитель на телефонные звонки не ответила. В пресс-службу погрануправления ФСБ по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР области сообщили, что инцидент может находиться в компетенции военных следственных органов.