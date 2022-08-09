Курганец предлагает дополнительно защитить пчеловодов на законодательном уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На фоне массовой гибели пчел в Шадринске курганский активист Александр Бубнов, который ранее подавал в Верховный суд на Горбачева из-за развала СССР, предложил доработать законодательство о пчеловодстве в России. Об этом он рассказал в видео на личной странице «ВКонтакте».

«<…> Нам нужно законодательно защитить пчеловодов, чтобы на рынке был качественный мед. Сейчас в Шадринске пчеловоды хотят подать на анализы своих пчел или в Екатеринбург, или в Тюмень, чтобы определить причину падежа, потому что это серьезный урон, когда гибнут столько пчелиных семей», — говорит Бубнов.

В том числе он отметил, что помимо опрыскивания полей химикатами, на качество пчеловодческой продукции влияет способ добычи меда, который сейчас никак не регулируется. «Некоторые пчеловоды кормят пчел сиропом, разбавляя сахар в воде. В этом случае о качестве меда и речи быть не может. Получение меда из сиропа и рапса тоже нужно регулировать законодательно», — утверждает Бубнов в своем посте.

До этого URA.RU писало, что шадринские пчеловоды обратились в полицию после гибели нескольких пчелиных семей. По их мнение, гибель пчел произошла после обработки близлежащих полей химикатами предприятием ООО «Рассвет». В компании отмечают, что предупреждали всех зарегистрированных пасечников.