Пчеловоды Шадринского района заявили о гибели пчел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У пчеловодов Шадринского района Курганской области за несколько дней погибли пчелы, предположительно, после обработки химикатами местных полей. Владельцы ульев обратились с заявлением в полицию, рассказал URA.RU один из пострадавших пчеловодов Антон Соломахин.

«В Шадринском районе в пяти поселках погибли пчелы. У меня (село Красная звезда) погибли десять пчелиных семей. Я 18 лет занимаюсь пчеловодством, еще никогда такого мора пчел не видел. Вызвал участкового, пчеловоды из других поселков также обратились в полицию, нужно проводить экспертизу в Екатеринбурге или Тюмени для определения причин мора», — рассказал Антон Соломахин.

По словам пчеловода, местные поля обрабатывает предприятие ООО «Рассвет». Ранее в районной газете предупреждали о проведении работ на полях до 31 июля. По словам пчеловодов, пчелы начали гибнуть с 5 августа.

Директор ООО «Рассвет» Николай Тулайдан сообщил URA.RU, что предприятие оповещает официально зарегистрированных пчеловодов о проведении работ на полях. На время работ владельцы перевозят ульи в другие районы. «В основном, обработки требует рапс. В радиусе 10 км от Красной звезды масличных у нас нет», — отметил он. Тулайдан подчеркнул, что пчеловодам следует соблюдать закон о пчеловодстве. По его словам, некоторые предприимчивые сельчане привозят «одноразовых пчел», либо не обрабатывают их от болезней и вредителей. Он отметил, что в этом случае причиной мора пчел могут быть болезни, и посочувствовал пчеловодам.

В Шадринском районе погибли пчелы фото: Антон Соломахин