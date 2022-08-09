09 августа 2022

В пермском городе нашли данные о ранее неизвестном Герое СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архивные заметки уральских газет во время событий Февральской революции 1917 года. Екатеринбург, архив, бардин данил, старые газеты, архивные газеты, библиотека
Информацию нашел сотрудник библиотеки, изучая старые местные газеты Фото:

В Губахе (Пермский край) нашли данные о ранее неизвестном Герое Советского Союза, который жил и работал там. Оказалось, что семья проживала на Урале до 1951 года. О находке сообщили в администрации Губахинского муниципального округа.

«Весной 2022 года при работе над электронной „Книгой памяти“ работник Центральной библиотеки нашла вырезку из „Уральского шахтера“, датированную 1967 годом. Главный редактор „Уральского шахтера“ Кириллов и краевед Гаврилов обратились в газете к губахинцам с просьбой поделиться информацией о Герое Советского Союза Василии Рыжове. Тогда не нашлось знакомых Василия Кузьмича», — сообщили в администрации.

В интернет-источниках нашлось подтверждение, что такой человек был и после войны жил на родине — в Краснодарском крае. В некоторых документах была информация о том, что после демобилизации мужчина проживал с семьей на Урале.

Администрация округа направила запросы своим коллегам из Северского района и Кавказского сельского поселения Краснодарского края. Откликнулась директор музея станицы Кавказская, выслав копии фотографий и документов из музейных фондов. Но сведениями о губахинском периоде жизни Василия Рыжова они не располагали. В администрации Северского района посоветовали обратиться к сыну Василия Кузьмича, проживающему в Новороссийске. С ним удалось связаться по телефону. В разговоре он сообщил, что действительно семья Рыжовых до 1951 года проживала в Губахе, а отец работал директором завода. Какого именно — сын не знает. Фотографий того периода у семьи не сохранилось.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Губахе (Пермский край) нашли данные о ранее неизвестном Герое Советского Союза, который жил и работал там. Оказалось, что семья проживала на Урале до 1951 года. О находке сообщили в администрации Губахинского муниципального округа. «Весной 2022 года при работе над электронной „Книгой памяти“ работник Центральной библиотеки нашла вырезку из „Уральского шахтера“, датированную 1967 годом. Главный редактор „Уральского шахтера“ Кириллов и краевед Гаврилов обратились в газете к губахинцам с просьбой поделиться информацией о Герое Советского Союза Василии Рыжове. Тогда не нашлось знакомых Василия Кузьмича», — сообщили в администрации. В интернет-источниках нашлось подтверждение, что такой человек был и после войны жил на родине — в Краснодарском крае. В некоторых документах была информация о том, что после демобилизации мужчина проживал с семьей на Урале. Администрация округа направила запросы своим коллегам из Северского района и Кавказского сельского поселения Краснодарского края. Откликнулась директор музея станицы Кавказская, выслав копии фотографий и документов из музейных фондов. Но сведениями о губахинском периоде жизни Василия Рыжова они не располагали. В администрации Северского района посоветовали обратиться к сыну Василия Кузьмича, проживающему в Новороссийске. С ним удалось связаться по телефону. В разговоре он сообщил, что действительно семья Рыжовых до 1951 года проживала в Губахе, а отец работал директором завода. Какого именно — сын не знает. Фотографий того периода у семьи не сохранилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...