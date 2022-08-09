В пермском городе нашли данные о ранее неизвестном Герое СССР

Информацию нашел сотрудник библиотеки, изучая старые местные газеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Губахе (Пермский край) нашли данные о ранее неизвестном Герое Советского Союза, который жил и работал там. Оказалось, что семья проживала на Урале до 1951 года. О находке сообщили в администрации Губахинского муниципального округа.

«Весной 2022 года при работе над электронной „Книгой памяти“ работник Центральной библиотеки нашла вырезку из „Уральского шахтера“, датированную 1967 годом. Главный редактор „Уральского шахтера“ Кириллов и краевед Гаврилов обратились в газете к губахинцам с просьбой поделиться информацией о Герое Советского Союза Василии Рыжове. Тогда не нашлось знакомых Василия Кузьмича», — сообщили в администрации.

В интернет-источниках нашлось подтверждение, что такой человек был и после войны жил на родине — в Краснодарском крае. В некоторых документах была информация о том, что после демобилизации мужчина проживал с семьей на Урале.

Администрация округа направила запросы своим коллегам из Северского района и Кавказского сельского поселения Краснодарского края. Откликнулась директор музея станицы Кавказская, выслав копии фотографий и документов из музейных фондов. Но сведениями о губахинском периоде жизни Василия Рыжова они не располагали. В администрации Северского района посоветовали обратиться к сыну Василия Кузьмича, проживающему в Новороссийске. С ним удалось связаться по телефону. В разговоре он сообщил, что действительно семья Рыжовых до 1951 года проживала в Губахе, а отец работал директором завода. Какого именно — сын не знает. Фотографий того периода у семьи не сохранилось.