Град сопровождали грозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщают о крупном граде и делятся в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео. Редакция URA.RU собрала самые яркие моменты ледового нашествия.

«Так страшно было! Сначала начался несильный град, даже ветра не было. Потом он усилился и пошел вместе с дождем, на улице резко потемнело, и начался сильный ливень. Ветер, чернота, молнии и гроза — филиал ада», — написала URA.RU жительница микрорайона Новобродовский.

Также о крупном граде сообщают жители Липовой горы, Фролов, Сылвы, Кунгура, Александровска. «Град с виноград», — отмечают пермяки.

Ранее URA.RU передавало сообщение краевого МЧС о предстоящих ливнях и граде. Кроме того, на территории края может усилиться ветер до 26 м/с.

Под такой град попали жители микрорайона Новобродовский Читательница URA.RU

Град похож на выпавший снег Таня Шаврина в паблике «[ПА] Подслушано Александровск» / vk.com

В Александровске град выпал причудливой формы Виктор Ерсулов в паблике «[ПА] Подслушано Александровск» / vk.com

Кажется в Полазне был самый большой град Кристина Филаретова в паблике «Мой город — Пермь!» / vk.com