Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщают о крупном граде и делятся в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео. Редакция URA.RU собрала самые яркие моменты ледового нашествия.
«Так страшно было! Сначала начался несильный град, даже ветра не было. Потом он усилился и пошел вместе с дождем, на улице резко потемнело, и начался сильный ливень. Ветер, чернота, молнии и гроза — филиал ада», — написала URA.RU жительница микрорайона Новобродовский.
Также о крупном граде сообщают жители Липовой горы, Фролов, Сылвы, Кунгура, Александровска. «Град с виноград», — отмечают пермяки.
Под такой град попали жители микрорайона Новобродовский
Читательница URA.RU
Град похож на выпавший снег
Таня Шаврина в паблике «[ПА] Подслушано Александровск» / vk.com
В Александровске град выпал причудливой формы
Виктор Ерсулов в паблике «[ПА] Подслушано Александровск» / vk.com
Кажется в Полазне был самый большой град
Кристина Филаретова в паблике «Мой город — Пермь!» / vk.com
В Кунгурском районе град был поменьше, но его было больше
«Мой город — Пермь!» / vk.com
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Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщают о крупном граде и делятся в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео. Редакция URA.RU собрала самые яркие моменты ледового нашествия. «Так страшно было! Сначала начался несильный град, даже ветра не было. Потом он усилился и пошел вместе с дождем, на улице резко потемнело, и начался сильный ливень. Ветер, чернота, молнии и гроза — филиал ада», — написала URA.RU жительница микрорайона Новобродовский. Также о крупном граде сообщают жители Липовой горы, Фролов, Сылвы, Кунгура, Александровска. «Град с виноград», — отмечают пермяки. Ранее URA.RU передавало сообщение краевого МЧС о предстоящих ливнях и граде. Кроме того, на территории края может усилиться ветер до 26 м/с.