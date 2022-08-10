Пермяков накрыло градом. Фото, видео

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Гроза в Екатеринбурге, молния, гроза, непогода, дождь
Град сопровождали грозы Фото:

Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщают о крупном граде и делятся в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео. Редакция URA.RU собрала самые яркие моменты ледового нашествия.

«Так страшно было! Сначала начался несильный град, даже ветра не было. Потом он усилился и пошел вместе с дождем, на улице резко потемнело, и начался сильный ливень. Ветер, чернота, молнии и гроза — филиал ада», — написала URA.RU жительница микрорайона Новобродовский.

Также о крупном граде сообщают жители Липовой горы, Фролов, Сылвы, Кунгура, Александровска. «Град с виноград», — отмечают пермяки.

Ранее URA.RU передавало сообщение краевого МЧС о предстоящих ливнях и граде. Кроме того, на территории края может усилиться ветер до 26 м/с.

Под такой град попали жители микрорайона Новобродовский
Град похож на выпавший снег
В Александровске град выпал причудливой формы
Кажется в Полазне был самый большой град
В Кунгурском районе град был поменьше, но его было больше

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Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщают о крупном граде и делятся в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео. Редакция URA.RU собрала самые яркие моменты ледового нашествия. «Так страшно было! Сначала начался несильный град, даже ветра не было. Потом он усилился и пошел вместе с дождем, на улице резко потемнело, и начался сильный ливень. Ветер, чернота, молнии и гроза — филиал ада», — написала URA.RU жительница микрорайона Новобродовский. Также о крупном граде сообщают жители Липовой горы, Фролов, Сылвы, Кунгура, Александровска. «Град с виноград», — отмечают пермяки. Ранее URA.RU передавало сообщение краевого МЧС о предстоящих ливнях и граде. Кроме того, на территории края может усилиться ветер до 26 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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