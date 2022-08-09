В МЧС предупредили пермяков о грозах, шквалах и граде

Вместе с грозами придет и похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае сегодня, 10 августа, ожидаются сильные дожди, шквалистые порывы ветра и град. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«В течение суток 10 августа местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 21 — 26 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций», — предупредили в ведомстве.

В ГИС-центре ПГНИУ сообщили в своем telegram-канале, что конвективные ячейки с ливнями и грозами уже с утра находятся вблизи западных и северо-западных границ Пермского края. Грозы в регионе вероятны в течение всего дня. Вечером эти явления вполне возможны и в Перми.

Такая погода связана с формированием и углублением циклона над севером края, холодный фронт придет на юг завтра. Уже 11 августа в крае серьезно похолодает — днем от 15-17 градусов тепла на севере до +23 градусов на юге. В Перми — не выше +20 градусов, а при наличии облачности может быть еще прохладнее. Ранее URA.RU сообщало, что похолодание придет в край лишь к концу недели.