В компании курганского депутата режут коров ради будущей прибыли

Компания депутата курганской облдумы режет дойных коров ради запуска прибыльного мясного предприятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Владельцам хозяйства «Путь к коммунизму» из агрохолдинга «Кургансемена» депутата Курганской областной думы Марата Исламова недостаточно прибыли, поэтому на ферме уменьшают поголовье дойного скота. В прошлом году предприятие заработало более 11 миллионов рублей. Информация о доходах предприятия доступна в открытых источниках.

«ЗАО „Путь к коммунизму“, 2021 год. Чистая прибыль — 11,5 млн рублей», — приводит данные база электронных документов. При этом в агрохолдинге Исламова, отвечая на запрос URA.RU, отметили сложность ситуации на ферме.

Также в компании сообщили, что для ее исправления «проводится оздоровление фермы с последующим переходом на мясное скотоводство, которое позволит предприятию вести прибыльно данную отрасль». Одним из текущих этапов перехода назвали активное осеменение телок быками-производителями мясных пород.

«Вероятно, прибыли в 11,5 млн рублей новым хозяевам недостаточно. Поэтому решили вложиться в мясо, а не в молоко. Так, что за три года прибыль сократилась более чем на 40%», — обсуждают ситуацию источники из аграрной сферы региона. При этом уже заявлено, что за два года холдинг в хозяйство вложил 400 млн рублей.

Еще одной причиной отсутствия перспектив развития молочного производства, «Кургансемена» назвали «острую нехватку кадров». Сельчане же нервничали из-за возможной потери работы в связи с сокращением дойного поголовья. В компании пообещали сохранить сотрудников и уже увеличили им зарплату.

Ранее URA.RU сообщало, что работники курганской фермы обеспокоились резким сокращением скота и падением надоев после смены хозяев. В агрохолдинге курганского депутата объяснили это сменой направления работы хозяйства.