Компания курганского депутата пустила дойных коров под нож

09 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Компания курганского депутата увеличила забой скота на приобретенной ферме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На ферме «Путь к коммунизму» в селе Кислянское Юргамышского района (Курганская область) часть дойного стада пошла на убой. Фирмы-владельцы аффилированы с агрокомплексом депутата курганской облдумы Марата Исламова «Кургансемена». Информацию на условиях анонимности источники сообщили редакции URA.RU. «Путь к коммунизму» компании депутата (НК «Курганский зерновой союз» (КЗС) и Союз семеноводов России) купили в 2019 году. «После его приобретения начато и продолжается сокращение дойного стада. Некоторые местные жители, которые там работают, уже лишились рабочих мест. Люди просят остановить уничтожение стада, чтобы не остаться без работы», — пожаловались источники журналистам. По их данным, за три года под нож пустили почти половину стада — около 700 голов (из них почти 300 коров). Сельчане полагают, что депутат и не планировал заниматься животноводством, целью было получение земли. С 2019 года надои молока упали на 60%, а посевные площади выросли на 4 000 га. За три года число сотрудников сократилось на 14 человек. Инсайдеры из сфер агробизнеса уточнили, что депутат поясняет ликвидацию стада убытками. «При грамотном подходе можно сохранить стадо, перенаправив доходы от других компаний. Семья Исламовых официально задекларировала за 2021 год 18 млн рублей. В условиях, в которых сейчас находится наша страна, нужно сделать все, чтобы сохранить сельское хозяйство и рабочие места», — уточняют аграрии. URA.RU обратилась в холдинг «Кургансемена», где сообщили, что «помещения и оборудование от предыдущих собственников не могут обеспечить нормальное содержание коров, их кормление и доение. <…> Из-за сложной ситуации проводим переход фермы на мясное скотоводство, что позволит предприятию получать прибыль». В компании добавили, что инвестировали в хозяйство 400 млн рублей. Животноводство на ферме сохранят, скот постараются оздоровить. Переход с молочного на мясное производство будет плавным. Сокращения рабочих мест не планируют, а сотрудникам уже повысили зарплату на 10% с 1 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На ферме «Путь к коммунизму» в селе Кислянское Юргамышского района (Курганская область) часть дойного стада пошла на убой. Фирмы-владельцы аффилированы с агрокомплексом депутата курганской облдумы Марата Исламова «Кургансемена». Информацию на условиях анонимности источники сообщили редакции URA.RU. «Путь к коммунизму» компании депутата (НК «Курганский зерновой союз» (КЗС) и Союз семеноводов России) купили в 2019 году. «После его приобретения начато и продолжается сокращение дойного стада. Некоторые местные жители, которые там работают, уже лишились рабочих мест. Люди просят остановить уничтожение стада, чтобы не остаться без работы», — пожаловались источники журналистам. По их данным, за три года под нож пустили почти половину стада — около 700 голов (из них почти 300 коров). Сельчане полагают, что депутат и не планировал заниматься животноводством, целью было получение земли. С 2019 года надои молока упали на 60%, а посевные площади выросли на 4 000 га. За три года число сотрудников сократилось на 14 человек. Инсайдеры из сфер агробизнеса уточнили, что депутат поясняет ликвидацию стада убытками. «При грамотном подходе можно сохранить стадо, перенаправив доходы от других компаний. Семья Исламовых официально задекларировала за 2021 год 18 млн рублей. В условиях, в которых сейчас находится наша страна, нужно сделать все, чтобы сохранить сельское хозяйство и рабочие места», — уточняют аграрии. URA.RU обратилась в холдинг «Кургансемена», где сообщили, что «помещения и оборудование от предыдущих собственников не могут обеспечить нормальное содержание коров, их кормление и доение. <…> Из-за сложной ситуации проводим переход фермы на мясное скотоводство, что позволит предприятию получать прибыль». В компании добавили, что инвестировали в хозяйство 400 млн рублей. Животноводство на ферме сохранят, скот постараются оздоровить. Переход с молочного на мясное производство будет плавным. Сокращения рабочих мест не планируют, а сотрудникам уже повысили зарплату на 10% с 1 июля.