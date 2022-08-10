В Екатеринбург на 5 дней приедут звезды российского кино

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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Известные артисты пообщаются со зрителями во время фестиваля Фото:

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие, которое будет проходить в МТС Live Холл, посетят известные артисты, кинопродюсеры и режиссеры.

«Вместе мы хотим развивать молодое российское кино и технологии кинопроизводства Урала. По красной дорожке в день открытия пройдут Юлия Снигирь (известна по роли Дарьи Салтыковой в „Кровавой барыне“), Гульбара Толомушова, Маргарита Ленских, Егор Корешков (Метод 2), Ирина Старшенбаум (роль Полины в „Черной вдове“), Надежда Лумпова и другие», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

В программе фестиваля — творческие вечера, кинопоказы и круглые столы. Режиссером церемонии открытия объявлен театральный режиссер Талгат Баталов, одним из ведущих церемонии станет актер Егор Корешков, личность второго ведущего пока держат в секрете.

С полной программой первого международного кинофестиваля «Одна шестая» можно ознакомиться на официальном сайте. Он предлагает кинематографистам-дебютантам выразить свои идеи и обменяться опытом на международной площадке.

Фото:

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В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие, которое будет проходить в МТС Live Холл, посетят известные артисты, кинопродюсеры и режиссеры. «Вместе мы хотим развивать молодое российское кино и технологии кинопроизводства Урала. По красной дорожке в день открытия пройдут Юлия Снигирь (известна по роли Дарьи Салтыковой в „Кровавой барыне“), Гульбара Толомушова, Маргарита Ленских, Егор Корешков (Метод 2), Ирина Старшенбаум (роль Полины в „Черной вдове“), Надежда Лумпова и другие», — сообщили в пресс-службе мероприятия. В программе фестиваля — творческие вечера, кинопоказы и круглые столы. Режиссером церемонии открытия объявлен театральный режиссер Талгат Баталов, одним из ведущих церемонии станет актер Егор Корешков, личность второго ведущего пока держат в секрете. С полной программой первого международного кинофестиваля «Одна шестая» можно ознакомиться на официальном сайте. Он предлагает кинематографистам-дебютантам выразить свои идеи и обменяться опытом на международной площадке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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