В Екатеринбург на 5 дней приедут звезды российского кино

10 августа 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Известные артисты пообщаются со зрителями во время фестиваля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие, которое будет проходить в МТС Live Холл, посетят известные артисты, кинопродюсеры и режиссеры. «Вместе мы хотим развивать молодое российское кино и технологии кинопроизводства Урала. По красной дорожке в день открытия пройдут Юлия Снигирь (известна по роли Дарьи Салтыковой в „Кровавой барыне“), Гульбара Толомушова, Маргарита Ленских, Егор Корешков (Метод 2), Ирина Старшенбаум (роль Полины в „Черной вдове“), Надежда Лумпова и другие», — сообщили в пресс-службе мероприятия. В программе фестиваля — творческие вечера, кинопоказы и круглые столы. Режиссером церемонии открытия объявлен театральный режиссер Талгат Баталов, одним из ведущих церемонии станет актер Егор Корешков, личность второго ведущего пока держат в секрете. С полной программой первого международного кинофестиваля «Одна шестая» можно ознакомиться на официальном сайте . Он предлагает кинематографистам-дебютантам выразить свои идеи и обменяться опытом на международной площадке. Фото: «Свердловская киностудия»

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие, которое будет проходить в МТС Live Холл, посетят известные артисты, кинопродюсеры и режиссеры. «Вместе мы хотим развивать молодое российское кино и технологии кинопроизводства Урала. По красной дорожке в день открытия пройдут Юлия Снигирь (известна по роли Дарьи Салтыковой в „Кровавой барыне“), Гульбара Толомушова, Маргарита Ленских, Егор Корешков (Метод 2), Ирина Старшенбаум (роль Полины в „Черной вдове“), Надежда Лумпова и другие», — сообщили в пресс-службе мероприятия. В программе фестиваля — творческие вечера, кинопоказы и круглые столы. Режиссером церемонии открытия объявлен театральный режиссер Талгат Баталов, одним из ведущих церемонии станет актер Егор Корешков, личность второго ведущего пока держат в секрете. С полной программой первого международного кинофестиваля «Одна шестая» можно ознакомиться на официальном сайте. Он предлагает кинематографистам-дебютантам выразить свои идеи и обменяться опытом на международной площадке.