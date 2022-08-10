В Перми ищут пропавшую владелицу ателье из Свердловской области

10 августа 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Поисковики сообщают, что девушка может передвигаться на автомобиле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пропавшая жительница Свердловской области — владелица собственного ателье платьев в Березовском — может находиться в Пермском крае. Пермяков просят внимательно посмотреть фотографии и сообщить в полицию, если кто-то ее видел. Информация появилась на странице поискового отряда «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». «Пропала Крицкая Мария Викторовна, 29 лет. Пропала 8 августа. Может находиться в любом регионе ПФО. Предположительно, передвигается на автомобиле Honda Civic, г/н М334НУ 96 красного цвета», — сообщили поисковики. Ниже поисковики сделали репост своих коллег из Свердловской области. Они сообщают, что розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. На момент пропажи девушка была одета в ярко-розовый сарафан с розовым бантом на спине и черные кожаные сланцы. У девушки серо-голубые глаза, светло-русые волосы, среднее телосложение, рост — 161 см. Особые приметы — шрам на правой ноге. Свердловские поисковики сообщают, что девушка может быть в любом регионе ПФО «СРОО «ДПСО«ПРОРЫВ» Свердловская область» / vk.com

Пропавшая жительница Свердловской области — владелица собственного ателье платьев в Березовском — может находиться в Пермском крае. Пермяков просят внимательно посмотреть фотографии и сообщить в полицию, если кто-то ее видел. Информация появилась на странице поискового отряда «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». «Пропала Крицкая Мария Викторовна, 29 лет. Пропала 8 августа. Может находиться в любом регионе ПФО. Предположительно, передвигается на автомобиле Honda Civic, г/н М334НУ 96 красного цвета», — сообщили поисковики. Ниже поисковики сделали репост своих коллег из Свердловской области. Они сообщают, что розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. На момент пропажи девушка была одета в ярко-розовый сарафан с розовым бантом на спине и черные кожаные сланцы. У девушки серо-голубые глаза, светло-русые волосы, среднее телосложение, рост — 161 см. Особые приметы — шрам на правой ноге.