В Перми ищут пропавшую владелицу ателье из Свердловской области

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Поисковики сообщают, что девушка может передвигаться на автомобиле Фото:

Пропавшая жительница Свердловской области — владелица собственного ателье платьев в Березовском — может находиться в Пермском крае. Пермяков просят внимательно посмотреть фотографии и сообщить в полицию, если кто-то ее видел. Информация появилась на странице поискового отряда «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

«Пропала Крицкая Мария Викторовна, 29 лет. Пропала 8 августа. Может находиться в любом регионе ПФО. Предположительно, передвигается на автомобиле Honda Civic, г/н М334НУ 96 красного цвета», — сообщили поисковики.

Ниже поисковики сделали репост своих коллег из Свердловской области. Они сообщают, что розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. На момент пропажи девушка была одета в ярко-розовый сарафан с розовым бантом на спине и черные кожаные сланцы. У девушки серо-голубые глаза, светло-русые волосы, среднее телосложение, рост — 161 см. Особые приметы — шрам на правой ноге.

Свердловские поисковики сообщают, что девушка может быть в любом регионе ПФО

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Пропавшая жительница Свердловской области — владелица собственного ателье платьев в Березовском — может находиться в Пермском крае. Пермяков просят внимательно посмотреть фотографии и сообщить в полицию, если кто-то ее видел. Информация появилась на странице поискового отряда «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». «Пропала Крицкая Мария Викторовна, 29 лет. Пропала 8 августа. Может находиться в любом регионе ПФО. Предположительно, передвигается на автомобиле Honda Civic, г/н М334НУ 96 красного цвета», — сообщили поисковики. Ниже поисковики сделали репост своих коллег из Свердловской области. Они сообщают, что розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. На момент пропажи девушка была одета в ярко-розовый сарафан с розовым бантом на спине и черные кожаные сланцы. У девушки серо-голубые глаза, светло-русые волосы, среднее телосложение, рост — 161 см. Особые приметы — шрам на правой ноге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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