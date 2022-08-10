Журналистку Баязитову арестовали на 2 месяца за вымогательство

10 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Автора «Адских бабок» посадили под арест из-за подозрений в вымогательстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кузьминский районный суд города Москвы арестовал автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову на два месяца. Девушку подозревают в причастности к вымогательству денег у «Промсвязьбанка», сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Кузьминский суд арестовал на 2 месяца (до 7 октября) журналистку Александру Баязитову, которая вела проект в Telegram „Адские бабки“. Она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве», — говорится в публикации. По информации telegram-канала, журналистку задержали вечером 8 августа. «Следствие просило ее арестовать, потому что по делу не установлены все соучастники, а неизвестные пока преступники могут угрожать свидетелям и силовикам. СК считает, что Баязитова вымогала деньги у Промсвязьбанка, обещая взамен не публиковать про них негативную информацию», — отмечается в публикации. Сама Баязитова сообщила, что во время обыска у нее изъяли всю технику и флеш-карты. В суде журналистка попросила домашний арест, добавили авторы.

Кузьминский районный суд города Москвы арестовал автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову на два месяца. Девушку подозревают в причастности к вымогательству денег у «Промсвязьбанка», сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Кузьминский суд арестовал на 2 месяца (до 7 октября) журналистку Александру Баязитову, которая вела проект в Telegram „Адские бабки“. Она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве», — говорится в публикации. По информации telegram-канала, журналистку задержали вечером 8 августа. «Следствие просило ее арестовать, потому что по делу не установлены все соучастники, а неизвестные пока преступники могут угрожать свидетелям и силовикам. СК считает, что Баязитова вымогала деньги у Промсвязьбанка, обещая взамен не публиковать про них негативную информацию», — отмечается в публикации. Сама Баязитова сообщила, что во время обыска у нее изъяли всю технику и флеш-карты. В суде журналистка попросила домашний арест, добавили авторы.