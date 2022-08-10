Журналистку Баязитову арестовали на 2 месяца за вымогательство

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Автора «Адских бабок» посадили под арест из-за подозрений в вымогательстве Фото:

Кузьминский районный суд города Москвы арестовал автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову на два месяца. Девушку подозревают в причастности к вымогательству денег у «Промсвязьбанка», сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Кузьминский суд арестовал на 2 месяца (до 7 октября) журналистку Александру Баязитову, которая вела проект в Telegram „Адские бабки“. Она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве», — говорится в публикации.

По информации telegram-канала, журналистку задержали вечером 8 августа. «Следствие просило ее арестовать, потому что по делу не установлены все соучастники, а неизвестные пока преступники могут угрожать свидетелям и силовикам. СК считает, что Баязитова вымогала деньги у Промсвязьбанка, обещая взамен не публиковать про них негативную информацию», — отмечается в публикации.

Сама Баязитова сообщила, что во время обыска у нее изъяли всю технику и флеш-карты. В суде журналистка попросила домашний арест, добавили авторы.

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Кузьминский районный суд города Москвы арестовал автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову на два месяца. Девушку подозревают в причастности к вымогательству денег у «Промсвязьбанка», сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Кузьминский суд арестовал на 2 месяца (до 7 октября) журналистку Александру Баязитову, которая вела проект в Telegram „Адские бабки“. Она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве», — говорится в публикации. По информации telegram-канала, журналистку задержали вечером 8 августа. «Следствие просило ее арестовать, потому что по делу не установлены все соучастники, а неизвестные пока преступники могут угрожать свидетелям и силовикам. СК считает, что Баязитова вымогала деньги у Промсвязьбанка, обещая взамен не публиковать про них негативную информацию», — отмечается в публикации. Сама Баязитова сообщила, что во время обыска у нее изъяли всю технику и флеш-карты. В суде журналистка попросила домашний арест, добавили авторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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