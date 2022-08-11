Пушилин раскрыл детали текущего этапа спецоперации

Пушилин завил, что армии РФ и ДНР продвигаются по всем направлениям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военным РФ и союзным силам Донецкой народной республики удается продвигаться по всем направлениям. Однако это происходит не настолько быстрыми темпами, так как на территориях, которые занимают ВСУ, есть укрепления, неразорвавшиеся снаряды и мины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Марьинки, Красногоры, есть определенная доля успеха. Достаточно неплохие продвижения мы сегодня можем фиксировать. Опять же все нужно говорить условно. Что касается авдеевского направления, то для нас является важным направление Песков, которое сейчас дозачищается. Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского. Позиции там не сильно укреплены, поэтому есть предположения, что противник будет отодвигаться еще дальше. Также на северном направлении у нас являются актуальными Артемовск, Соледар, на окраинах которых уже идут столкновения. Наши позиции здесь тоже продвигаются», — заявил Пушилин во время пресс-подхода, передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что быстрые продвижения не означают большие расстояния, например, по десять километров в день. По его словам, это невозможно физически с учетом минированных территорий, неразорвавшихся снарядов и тех укреплений, которые были выстроены за восемь лет. Поэтому существует очень много кропотливой и трудной работы, которую выполняют российские военные.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. На данный момент России удалось освободить Херсонскую область, некоторые территории Запорожской, а также ЛНР и часть ДНР.