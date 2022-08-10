Свердловчане несколько дней не могут помыться и постирать вещи. Видео

11 августа 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Жители Среднеуральска жалуются, что в их домах пропадает вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Среднеуральска (Свердловская область) жалуются, что в их домах пропадает горячая и холодная вода. Из-за этого они не могут постирать вещи, помыться и приготовить еду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Ирина, жительница города. «Воду начали отключать с 6 августа. Отключали только горячую воду в связи с плановыми профилактическими работами. Закончить должны 19 августа. Потом начали внепланово отключать и холодную воду в периоды с 13:00 до 17:00 и с 01:00 до 05:00. Но воду отключают раньше. И долго не включают. Из-за отсутствия воды мы не можем помыться, постираться и даже еду приготовить», — рассказала Ирина. «Что днем вода людям не нужна? С тем, что отключают горячую воду все смирились — вынужденная мера. Но отключать еще и холодную — это издевательство! Ни помыться, ни в туалет сходить! Ни ребенка помыть, ни кушать не приготовить! Куда жаловаться?!», — негодует Елена. На этом проблемы для жителей не закончились. Когда воду все-таки включают, она бежит грязная. «Вот это называется питьевая вода. Время 19:53 — только что выключили воду, она до сих пор мутная, с осадком. А потом мы будем платить, как за питьевую воду», — рассказал автор видео. Жители недовольны тем, что им приходится долго пропускать воду, так как из-за этого придется больше заплатить по счетчикам. «Вода грязная и еле-еле идет! Сколько можно пропускать? Кто потом платить за это должен?! Ужас!», — жалуется Людмила. Некоторые считают, что грязная вода может поспособствовать тому, что в городе начнется кишечная инфекция. «Действительно кошмар. Так и недолго до вспышки кишечной инфекции. У нас, как всегда, пришла беда, а мы не готовы. Надо было предвидеть, новые дома строятся да еще и некоторые сады поливают артезианской водой. А у нас насосы не справляются. Вредительство какое-то», — считает Юлия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Среднеуральска. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Среднеуральска (Свердловская область) жалуются, что в их домах пропадает горячая и холодная вода. Из-за этого они не могут постирать вещи, помыться и приготовить еду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Ирина, жительница города. «Воду начали отключать с 6 августа. Отключали только горячую воду в связи с плановыми профилактическими работами. Закончить должны 19 августа. Потом начали внепланово отключать и холодную воду в периоды с 13:00 до 17:00 и с 01:00 до 05:00. Но воду отключают раньше. И долго не включают. Из-за отсутствия воды мы не можем помыться, постираться и даже еду приготовить», — рассказала Ирина. «Что днем вода людям не нужна? С тем, что отключают горячую воду все смирились — вынужденная мера. Но отключать еще и холодную — это издевательство! Ни помыться, ни в туалет сходить! Ни ребенка помыть, ни кушать не приготовить! Куда жаловаться?!», — негодует Елена. На этом проблемы для жителей не закончились. Когда воду все-таки включают, она бежит грязная. «Вот это называется питьевая вода. Время 19:53 — только что выключили воду, она до сих пор мутная, с осадком. А потом мы будем платить, как за питьевую воду», — рассказал автор видео. Жители недовольны тем, что им приходится долго пропускать воду, так как из-за этого придется больше заплатить по счетчикам. «Вода грязная и еле-еле идет! Сколько можно пропускать? Кто потом платить за это должен?! Ужас!», — жалуется Людмила. Некоторые считают, что грязная вода может поспособствовать тому, что в городе начнется кишечная инфекция. «Действительно кошмар. Так и недолго до вспышки кишечной инфекции. У нас, как всегда, пришла беда, а мы не готовы. Надо было предвидеть, новые дома строятся да еще и некоторые сады поливают артезианской водой. А у нас насосы не справляются. Вредительство какое-то», — считает Юлия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Среднеуральска. На момент публикации ответ не поступил.